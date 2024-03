Majd 250-en voltak kíváncsiak arra, hogy milyen eredmények születtek a 42. hagyományos bor és 12. pálinkaversenyen. A megnyitón azt mondták, a zsűrik dolgoztak a legtöbbet, hiszen a versenyen 1027 pálinka és 165 bor mérkőzött meg egymással az ország második legnagyobb tételszámú megmérettetésén. Úgy láttuk, hogy a szervezők még ennél is többet tettek, dolgoztak, hogy gördülékenyen kerüljön a nyertesekhez a pálinkaverseny 212 aranya, 236 ezüstje és 271 bronza. A borászok 46 arany-, 56 ezüst- és 49 bronzminősítést zsebelhettek be, s mindkét kategóriában még számos oklevél is gazdára talált. A hat országból (+ Somogyországból), illetve hazánk számos településéről érkezett mintákat vakkóstolással minősítették a szakemberek. Érkeztek nevezések többek között Tétről, Komlóról, Debrecenből, Dabasról, Nyírpozsonyból, Vitnyédről és Kiskunfélegyházáról is.