Az egyik kaposvári cukrászdában tavaly 450 forintba került egy gombóc fagylalt, 2024-ben egyelőre 10–15 százalékos áremeléssel számolnak. Emelkedtek a rezsiköltségek, így a víz és a villany, továbbá nőtt a munkabér, és az olasz alapanyagokért is többet fizetnek, mint korábban. Így például, egyebek mellett az ízesítő pasztáért, az import termékek árát a forint–euró árfolyam-ingadozása is befolyásolta. A vállalkozás kora tavaszra időzíti a fagyiszezonrajtot, alapvetően 32 félét árulnak, de időről időre újabb finomságokkal lepik meg a vendégsereget, rövid időn belül csaknem 50 fajta íz közül választhatnak a látogatók.

Már megkezdték a matekozást



– A csokoládé, a vanília, a puncs, a citrom és az eper régóta az egyik legnépszerűbb fagyi, de sok vásárló örömmel kipróbálja az új ízeket is – mondta a belvárosi cukrászda alapítója. – Igyekszünk tovább bővíteni a kínálatot.

Koncz Krisztián, egy másik kaposvári fagyizó tulajdonosa 2024-ben a 18. szezonját indítja. Már megkezdték a matekozást az új árakkal kapcsolatban, ami biztos, tavaly egy gombóc 450 forint volt, ami az idén minimum 500 forintra drágulhat. Szükség van az emelésre, ám a cukrászdavezető szerint úgy kell belőni az árakat, hogy az emelés ellenére is megvegyék a fagyit. Március elejétől az alapízeken kívül narancsos-étcsokoládés mascarponés is megtalálható a felhozatalban.

– Szerintem könnyen előfordulhat, hogy akik eddig három gombócot kértek, azok közül néhányan kettőt rendelnek, de a minőségi fagylaltra továbbra is lesz igény – emelte ki. – Élményt jelent az íz és az is, ha valaki elmegy fagyizni egy cukrászdába.

Az egyik balatonlellei cukrászda tulajdonosa azt is hangsúlyozta: náluk egy gombóc fagyi 2023-ban 500 forint volt, a tervezés még zajlik, ebben az évben tízszázalékos növekedés várható. Döntően a nyersanyagváltozás miatt emelkedik a közkedvelt termék ára, az utóbbi időben a vaj, a tejszín ára éppúgy felment, mint a cukoré, ráadásul a csokoládénál hamarosan további drágulásra van kilátás.

Fotó: MW

Muszáj emelni



Jó László, a Kereskedelmi és Vendéglátó Vállalkozók (Kisosz) megyei érdekképviseletének társelnöke kiemelte: az általános alapanyagár-drágulás alapvetően kihat a somogyi cukrászdák helyzetére, ezért érthető, hogy a vállalkozások az áremelés mellett döntenek.