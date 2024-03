A Káli Fecske Galéria falait és tereit jelenleg geometrikus absztrakt műalkotások töltik be. Ennek kapcsán beszélgettünk Gerlóczy Gáborral, a Káli Kultúrtér művészeti vezetőjével. Gábor nagymamája 1906-ban született és a békeévek nyarait egy csodálatos helyen, a salföldi pálos kolostor melletti erdőben töltötte keresztapja erdészházában, aki a környék erdésze volt azokban az időkben. Gábor 1999 nyarán Salföldön járt és felelevenedtek benne nagymama meséi a varázslatos helyről. Gyermekkorának sümegi élményei és a salföldi történetek meghatározták erős kötődését a Balaton-felvidékhez, így nem csoda, hogy idővel házat vásárolt Salföldön. Néhány évvel ezelőtt a szintén salföldi kötődésű Petrovics Miklós tervezőgrafikussal, a helyi értékek egyik legalaposabb ismerőjével megalapították a Káli Kultúrtér nevű szervezetet, elsősorban a lokális kulturális, és művészeti értékek megóvása, továbbítása és feldolgozása érdekében. Első nagyobb szabású közös munkájuk a salföldi elemi iskola történetét feldolgozó kutatómunka, majd az anyagból készült kiállítás bemutatása volt — emléktábla avatással — az egykori iskola helyén épült Káli Fecske Kulturális Központban. Salföld történetét, a középkortól a bebírókig feldolgozó, évekig tartó kutatásaik eredményeit reprezentatív könyv alakban kívánják megjelentetni, és ünnepi könyvbemutató keretében bemutatni, reményeik szerint az idei év őszén, hol máshol, mint Salföldön, a Káli Fecskében. Képzőművészeti kultúraközvetítő tevékenységeik kiindulási pontja szintén a lokális tér. Tavalyi kiállítássorozatuk a helyi fotóművészeti és a Káli-medence filmes hagyományaira fókuszált, mellette bemutatva természetesen képzőművészeti kiállításokat is, kimozdulva a tágabb régió és nemzetközi irányba is, minden esetben magas művészeti értékeket közvetítve, és széles közönségigényeket kielégítve. A teljesség igénye nélkül a művészeti vezető felsorolta az elmúlt év leglényegesebb kiállításait, és kitért arra, hogy a kiállítások miért a fotóművészettel kezdődtek, és miért szeretnék folytatni fotóművészeket bemutató kiállítás sorozatukat. „Kötelességünknek éreztük, hogy a salföldi fotós hagyományok megteremtője, a magyar progresszív fotóművészet egyik meghatározó alakja, a nemrég elhunyt Török László előtt tisztelegjünk posztumusz kiállítás megrendezésével.” A sorozatot Török László személyéhez és Salföldhöz köthető fotóművészek kiállításaival, a pécsi Focus Csoport, azon belül Harnóczy Örs, Marsalkó Péter, Kálmándy Pap Ferenc, Borbély Tamás, majd Kovács Melinda, és Mészáros László műveit bemutató kiállításokkal folytatták. Képzőművészeti kiállításaik közül kiemelte a badacsonyörsi művésztelep és az adventi csoportos kiállításaikat is, ahol szintén a teljesség igénye nélkül többek között Incze Mózes, Nagy Gábor, Szmrecsányi Boldi, Kárpáti Tamás, és Nádas Alexandra művei voltak láthatóak. Az idei év egy izgalmas kezdeményezésükkel indult, a Balaton-felvidék három jelentős kulturális intézményének fúziójával, Böhm József műgyűjtő Közép-európai konkrét és geometrikus absztrakt művekből álló gyűjteményének kiállításaival. A kiállítási anyagot három részre bontották, és három helyszínen, különböző időpontban és térben mutatják be, melyek külön- külön nézve is önálló kiállításként értelmezhetőek, de a teljes kiállítási élmény a három kiállítás megnézését követően válik egységgé, megteremtve a szintézist. A kiállítássorozat első állomása az év elején Tihanyban volt, jelenleg náluk a Káli Fecskében látható, majd április végétől nyár közepéig Sümegen mutatják be az anyagot. Együttműködő intézményi partnereik, a Tihanyi Bencés Apátság Múzeum Galéria, a Káli Fecske Galéria és a Sümegi Püspöki Palota Galériája. A kiállítássorozat szakmai vezetői és kurátorai Máthé Andrea esztéta, Pintér Sonja, a B 32 Galéria vezető kurátora, valamint Gerlóczy Gábor és Petrovics Miklós, a Káli Kultúrtér művészeti vezetői. Kiállítássorozatukat hagyományteremtő szándékkal indították, akár évente több alkalommal is szeretnének magas művészetet közvetíteni partnerintézményeikben. Kiállításaik megvalósításában nyújtott segítségért a Káli Fecske Kulturális Központ és Étterem vezetőségét külön köszönet illeti, támogatásuk nélkül nem jöhettek volna létre programjaik.

Gerlóczy Gábor Művelődéstörténész. Tanulmányait a Pécsi Tudományegyetemen végezte. A PTE FEEK Andragógia-művelődésszervező szakon alapdiplomát, (BA) majd A PTE Kultúratudományi Kar, kulturális örökség tanulmányok szakon szerzett mesterdiplomát, kulturális diplomácia és örökségmenedzsment specializációval. (MA / MSc) Kiemelt kutatási területe Csontváry Kosztka Tivadar és Gerlóczy Gedeon szellemi kulturális örökségének, valamint kettejük viszonyrendszerének elemzése, vizsgálata művelődéstörténeti nézőpontból. A fenti tárgyban, Gerlóczy Gedeon. A képmentő építész című munkáját, 2019-ben jelentette meg a Holnap Könyvkiadó. 2022-ben, könyve alapján a Szabad Tér-Korona Film produkciós iroda megbízásából dokumentumfilmet forgatott Novák Emil operatőr-rendező, Örököse a Nemzet címmel.

Nézd meg a tárlaton készült képeinket!

A Balatonra tömegközlekedéssel is eljuthatsz! Nézd meg menetrendi keresőnket! Nyitókép: Mészáros Annarózsa/likeBalaton.hu

forrás: likebalaton.hu