Horog Orsolya, Kalocsa Virág Csenge és Ivanics Judit Anna dobogós helyen végzett, ezzel mentesülnek a szakmaki vizsga alól. Szijjártó Amanda a hetedik helyen fejezte be az erőpróbát.

Volt értelme a sok munkának, nagyon örülök, hogy társaimmal ilyen szép eredményt értünk el – mondta a 23 éves Ivanics Judit Anna, aki a legjobb portfólió különdíjat is elhozta.

Két nap alatt összesen 600 percen át zajlott az erőpróba, azt még nem tudom, hogy hányadik helyen fejeztem be, de az már biztos, hogy felszabadultam.

A pizzás ízesítésű, sós töltött kekszen kívül homoktövissel és kakaóbab törettel készült táblás csokoládéval is versenyeztem.

A diáklány mindenképp a szakmában szeretne tovább fejlődni, most különösen a glutén- és cukormentes termékek érdeklik, ami iránt a következő években minden bizonnyal tovább nő majd a kereslet. Kalocsa Virág Csenge teljesítményével ugyancsak kitűnt a mezőnyből.

– A szakmában modern trendek alakulnak ki időről időre, ami új ízek és megoldások megjelenését hozza – mondta Horog Orsolya, aki a fővárosi döntőn duplázott, a legjobb gyakorlati és a legjobb töltött sós keksz különdíjjal is jutalmazták.

Kutasné Harsányi Tünde, a diákokat felkészítő oktató kiemelte: a tanulók rengeteg energiát, időt fordítottak a felkészülésre és a reméltnél is sikeresebben fejezték be a döntőt. A diákok helyezését április 26-án a budapesti Szakma Sztár versenyen hozzák nyilvánosságra.

