Boribon fél, hogy ki fog kapni, mert elkoptak a lufik a kezéből, s akkor azt mondja neki Annipanni: a lufik azok ilyenek, nem? Nem lehet őket elrakni, bespájzolni, ki kell, hogy pukkanjanak! Marék Veronika a kis emberpalánták nagy kérdéseit viszi papírra. Nem csap be, tiszta, őszinte. Azt sugallja, hogy ha akad is probléma, arra mindig van jó megoldás. Így válaszai örökérvényűek, minden korosztálynak. Marék Veronika – Az én agyam szerint énnekem már rég a fiókban kéne lennem, de nem ott vagyok, úgyhogy boldog vagyok és közben új Boribonokon töröm a fejemet. Hiszen az irodalomról, gyerekkönyvekről azt gondolom, hogy el tudnak nagyon avulni. Ott volt például Móra Ferenc, Pósa Lajos, akik sztárok voltak, de elmúlik az idő, és egyszer csak már nem szeretik a gyerekek azokat a történeteket vagy nem adják ki újra azokat. Én is felkészültem rá, hogy el fogok hervadni. Veronika félelme alaptalan, hiszen elkészült egy 16 részes Boribon rajzfilm sorozat, amelyet már vetít egy rajzfilmcsatorna, s várják az újabb epizódokat. Az első Boribon 1958-ban jelent meg, a legutóbbi pedig 2023-ban. – Még várnak tőlem 5-6 új Boribon mesét, úgyhogy nekem ez a feladatom, hogy most ezeket összehozzam. Nem könnyű, mert az ember próbál jót csinálni, kell a jó ötlet, a jó alapanyag. A kitalálás számomra egy nagy öröm: az a csoda, amikor több elemből összeáll a mese, megírom és megrajzolom. A megrajzolásnál van egy nagyon kellemes dolog, hogy a számítógép segítségével nekem csak a körvonalakat kell megrajzolnom, majd kiszíneznem, nem kell temperával, ecsettel kínlódni. Régebben sokszor mellé szaladt az ecset, és akkor ki kellett vakarni vagy át kell festeni a képet. Rettentő sok kínlódás volt vele, de most ez így digitálisan elkészül, és már csak ki kell találni egy gyönyörű színt a címlap alá.

Egy nagy kupac Boribon

Jöhetnek a felnőttek

Veronika most sem ül tétlenül, egy nagy adósságát igyekszik rendezni a közeljövőben, mégpedig felnőtteknek szánt irodalommal. – Van egy szörnyű nagy ígéretem, hogy az anyukámról írok egy történetet, ami félig meg is van írva, csak le kell ülni és befejezni. Aztán az apukámról is szeretnék valamit adni az olvasóknak. No, és aztán az én saját életrajzom is készül, abban segítenek most, hogy a sok-sok interjúból összeállítanak egy könyvet, nekem kell majd kitisztáznom a végleges változatot. Úgyhogy megnyíltak a kapuk, csak az ember élve maradjon még egy darabig, és meg tudja valósítani mindazt, amit eltervezett.

Az országon végiglátogató életmű

2017-ben, az alkotó 80. születésnapján indult útjára az a vándorkiállítást, amely március elejétől a keszthelyi Fejér György Városi Könyvtár Gyermekkönyvtárában lesz látható egy hónapon keresztül. A tárlaton a legismertebb alakok mellett bábok, ajándéktárgyak, eredeti illusztrációk és vázlatok is bemutatásra kerülnek – Életem nagy élménye volt, hogy 2005-ben a japánok csináltak nekem egy életmű kiállítást, ez számomra hihetetlenül nagy jelentőséggel bírt, mert akkor láttam meg, hogy tulajdonképpen milyen sokoldalú vagyok, hiszen a könyvek és a rajzok mellett van társasjáték, diafilm, rajzfilm, babák, megannyi más, s így ezt együtt látva van képem saját magamról. Csak az a baj, hogy akkor már 68 éves voltam. Ha hamarabb történik, akkor lehet, hogy az egész életem másképp alakul, mert akkor egy kicsit úgy éreztem, hogy már nincs bennem az a frissesség, meg öröm. Bár, ahhoz képest még nem tudom, hány könyvet csináltam, hála a jó Istennek. Úgyhogy, amíg az eszem működik, addig még nincs baj. Ha az öregség az értelmemnél fog megtámadni, akkor szépen elhallgatok és bemegyek a fiókba.