A gyerekeket és a felnőtteket egyaránt vonzó, látványos bibliai eseménysorban többek között Jézus, Péter, János és Jakab apostol alakja elevenedik meg. A hagyományokhoz híven ezúttal is a kaposvári Csiky Gergely Színház művészei, illetve színművészetis hallgatók öltenek magukra korhű jelmezt és adják elő a jeleneteket.

A szervezők március 24-én délután fél 5-re várják az érdeklődőket a Kossuth térre, ahonnan az összegyűlt tömeg a tervek szerint háromnegyed 5-kor indul el a Jézus Szíve-templom felé, 6 állomást érintve.

Fekete Csaba állandó diakónustól megtudtuk: az ismert szentírási történetet ezúttal is Sarkadi Kiss János, a kaposvári Csiky Gergely Színház vezetőszínésze rendezi majd, és a Regényi Balázs vezette, énekes-gitáros tagokból álló Kapocs zenekart kérték fel a zenei szolgálatra.

Aki teheti, vigyen zöld ágat magával a felvonulásra

Az utolsó stáció a Jézus Szíve-templom előtti téren lesz, a körmenet ezúttal is misével zárul. Az este 18 órakor kezdődő szentmisét Varga László megyés püspök mutatja be. Az idei nagyböjtben is jelentős érdeklődésre számot tartó eseményt a KÖTÉL Egyesület munkatársai biztosítják. A szervezők azt kérik, aki teheti, hozzon magával egy-egy zöld ágat.