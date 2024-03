Tavaly, a jubileumi évben több mint 380 település közel 500 pályázatot nyújtott be, közöttük 80 díjat és szakmai elismerést osztott ki a zsűri. 2024-ben ismét öt települési kategóriában hirdetik meg a versenyt – a kis falvaktól a nagyvárosokon át a fővárosi kerületekig –, míg a határon túli magyarlakta települések már ötödik alkalommal jelentkezhetnek zöld közterületeikkel.

Tematikus díjak is gazdára találnak

Mellettük az elmúlt évek hagyományait folytatva idén is gazdára találnak tematikus díjak is. A tavaly bevezetett új kategóriák nagy sikert arattak, így az igényes zöld környezetért tett erőfeszítések elismerésén túl idén is a fenntarthatóságé és a közösségeké lesz a főszerep. Tehát újfent győztest hirdetnek majd „Az év zöld innovációja díj” kategóriájában és várják a „Virágzó közösség” díjra is a jelentkezőket, valamint jutalmazzák az év fasorát, óvodakertjét, illetve a legvirágosabb főteret is. Korábban több somogyi település, mint például Buzsák, Várda, Kaposvár, Gyugy is örülhetett a Virágos díjnak. Idén ismét komoly hangsúlyt fektet a szervezőbizottság a települések személyes bejárására, az elért eredmények helyszíni megismerésére, illetve a szakmai eszmecserére és tanácsadásra. Az évről évre közel hárommillió embert mozgósító versenyre most még nagyobb figyelem összpontosul, hiszen 2024-ben Magyarország tölti be az európai környezetszépítő verseny, az Entente Florale Europe soros elnöki szerepét. Két magyar település – Zalakaros és Debrecen – indul az európai megmérettetésen. A nemzetközi zsűri nyár közepén érkezik Magyarországra.