Preller Éva és szomszédja voltak a megújulás motorjai.

Évek óta problémát jelentettek az elöregedett fák, nagy viharban rongálták a házak tetejét.

mondta az utcában lakó asszony. De nem csak ez volt probléma, hanem az is, hogy a csapadékvíz esőzések idején elöntötte a házak előtti területet. – A járda borzalmas állapotban volt, borzasztóan elhanyagolt volt, állt rajta a víz, mondta Preller Judit.

A lakók észrevételeikkel megkeresték Szita Károly polgármestert, akinek közbenjárásával elindult a megújulás két évvel ezelőtt. A zöldterület és járda karbantartási munkálatok idén fejeződtek be, számolt be az eredményekről Borhi Zsombor, alpolgármester.

Tavaly végeztünk az utca páros oldalával, és az idei évben a páratlannal. A munkák során 513 méter hosszon több mint 630 négyzetméter térkőburkolat, 170 méter kerti szegély és 309 méter folyóka épült.

mondta az alpolgármester.

A növényzetet is megújították, tizenkét fát pótoltak és további tizenhatot megújító metszéssel hoztak rendbe. De ezeken kívül 1050 új évelő növénnyel gazdagodott a Pázmány Péter utca érintett szakasza.