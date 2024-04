Vármegyénkben a tavaszi szezonális élelmiszerlánc-ellenőrzés első időszakában 43 vizsgálat történt, s a szakemberek több mint 376 ezer forint bírságot szabtak ki.

Az ellenőrzés március 1. és április 1-je között zajlott, amit a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) koordinálásával a területi élelmiszerlánc-felügyeleti szervek végeztek. Az első időszakban – március 1–17. között – 43 ellenőrzés volt, ebből három élelmiszer-előállító helyen történt, 36 az élelmiszer forgalmazásban – hiper-, szupermarket, üzlet, vásár, piac, nagyker, logisztikai központ – zajlott, továbbá két kistermelőnél és két vendéglátóhelyen is volt. A Nébih kedden kérdésünkre arról is beszámolt: az ellenőrök az üzletekben három esetben szabtak ki bírságot higiéniai hiányosságok, az élelmiszerek nyomon követhetőségével kapcsolatos problémák és a forgalmazott zöldség-gyümölcs minőségi hibája miatt.

A kiszabott bírságok értéke meghaladta a 376 ezer forintot. A tavaszi szezonális ellenőrzés végeredményéről a hétfőn zárult második szakasz adatainak összesítése után számol majd be a hivatal.