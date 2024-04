Életfeladata a segítés a kaposvári Rőhrig Zsuzsának, ez vonzotta a Lions Clubok közösségébe, ahol a támogatást együtt nagyobb erővel adják. Nők alkotják a tagságot, 15 -en vannak az Első Kaposvári Lions Klubnál, és nőként a rászoruló gyerekek állnak közel hozzájuk. Emlékezetes számára egy látóként született vak hölgy, akinek telefont szereztek, és azóta ezzel tart kapcsolatot a külvilággal. Máig hívják egymást, és ez a történet beleégett mindkettejük szívébe. Rőhrig Zsuzsa, a Lions Clubok Magyarországi Szövetsége 4-es zónájának elnöke. Ide tartozik Balatonfüred, Balatonlelle, Fonyód, Kaposvár és Pécs. Somogyban 60-80 aktív tag működik a közösségben.

Fotók: Lang Róbert

– Most 105 éves az eredeti Lions Club, ezért 105 rászoruló gyereket támogatunk szemüveggel, ilyenkor boldog szempárokkal találkozunk – mondta a zónaelnök. – A hajléktalanszállón élőket ételekkel és ruhákkal segítjük. Helyi családok mellé állunk, mert minden klubnak más a programja.

A fő projektjük a szemüvegkészítés, a hátrányos helyzetű fiatalok és gyerekek mellett a hajléktalanszálló több lakója dolgozni is tud a szemüvegekkel. Tavaly 64 szemüveget adtak át, az idén 14 készült el, mondta Vargáné Bíró Éva, az Első Kaposvári Lions Club elnökhelyettese. Az egészségvédelemre is nagy hangsúlyt fektetnek, legutóbb Pécsi Balázs onkológus főorvos több mint 100 embernek tartott előadást náluk, májusban Bazsika Mária szemész főorvos érkezik előadásra. Együttműködnek a Krízisambulanciával, a Családsegítő és Gyermekjóléti Központtal, a Ki-Látás Közhasznú Alapítvánnyal is.

– Úgy végzünk jó szolgálatot, hogy egy klubban tesszük, és egy klubban szereti magát az ember jól érezni, mert barátok veszik körül és bizalom van – mondta Hégely Péter, a Lions Clubok Magyarországi Szövetségének kormányzója. – Fontos, hogy megtaláljuk a helyi partnereket, mert a célokat nálunk nem felülről adják, hanem alulról találjuk meg. Kiemelten támogatjuk a vakokat és gyengénlátókat, a diabéteszben és a gyermekrákban szenvedőket. Stabil klubok működnek tálunk több évtizedes múlttal, ahogy egy baráti társaság is sokáig együtt van és megújul.

A kaposvári zónatalálkozón a képviselők beszámoltak a 2023/24-es évben végzett tevékenységükről, tapasztalatot cseréltek, pályázati forrásokról értekeztek, valamint előkészítették a tisztviselők megújításának folyamatát.