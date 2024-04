A táncosok a Dzsungel című produkciójukkal nyerték el a zsűri tetszését, és szerezték meg a második helyet. Simonyi-Hornyák Hajnalka, az Ametiszt TSE elnöke, koreográfusa lapunknak elmondta, a tizennyolc lány többsége jól ismeri a koreográfiát, nagy rutinnal táncolt. Öt fiatal azonban nemrég került be a produkcióba, így ők élesben most táncolták először a latin-amerikai stílusú koreográfiát.

– Elképesztően büszke vagyok a lányokra, soha nem láttam még ilyen jól táncolni őket – emelte ki Simonyi-Hornyák Hajnalka. – Hatalmas tapsot kaptak, más nemzetek is nagyon szurkoltak nekik. Jó volt ezt látni, és még jobb átélni – tette hozzá az Ametiszt TSE elnöke. A koreográfus arról is beszélt lapunknak, azért is nagy siker az ezüstérem, mert lányformációban első alkalommal szervezték meg a világbajnokságot, valamint az ametisztes lányok egyben a Mikrokozmosz Református Alapfokú Művészeti Iskola táncosai is.

A kaposvári lányok mellett egy zalaegerszegi csapatot is delegált a versenyre a Magyar Táncsport Szakszövetség. Azok vehettek részt a spanyolországi eseményen, akik magyar bajnoki első, második helyet szereztek. A kaposváriak a tavalyi eredményük alapján jutottak ki Cambrilsbe. Utazásukat az Ametiszt TSE és több szponzor is támogatta – tette hozzá Simonyi-Hornyák Hajnalka.