Már elvirágoztak a nárciszok és a jácintok a kiskertekben, pedig épp csak átfordult a naptár áprilisra. A februári tavasz meggyorsította a virágzást és a vetőmagok kikelését. A magaságyásaimban az ősszel vetett hagymát már szedni lehet, és a salátafejek is szépen terebélyesednek. A japán cseresznyefák rózsaszín virágai is teljesen kinyíltak, mintha legalábbis április vége lenne.

Egy nagymama az unokáival sétált tegnap a rózsaszínbe borult Temesvár utcában. Elmondták, azért kerültek erre, hogy gyönyörködjenek a virágokban. Egy kaposvári pár a fővárosból látogatott haza, és mindenképpen szerettek volna sétálni egyet a rózsaszín virágok alatt.

A HungaroMet mérései alapján 1901 óta ez a március volt a legenyhébb, a hónap utolsó napján a napi középhőmérséklet meghaladta a 18 fokot. Szinte már nincs szükség átmeneti kabátra, hanem kis túlzással a téli ruhából egyenesen a nyáriba bújunk bele. Ugyan spórolunk azzal, hogy kevesebb fa fogy, és nem pörög úgy a gázóra, viszont az enyhe telet a kártevők is könnyen túlélik. A hektikus tavaszi fagyok vagy a hirtelen érkező jégesők pedig akár percek alatt tönkreteszik a gazda egész éves munkáját. Az epertermesztők vagy a kajsziültetvények tulajdonosai reszketve figyelik az előrejelzéseket heteken keresztül Az időjárás drasztikus változását és az extrém hőmérséklet-ingadozásokat ma már a legelvakultabb klímaváltozás-tagadók sem tudják megkérdőjelezni. Ők is látják, hogy sötét jövő vár ránk, ha nem teszünk semmit élőhelyünkért. Csak egy bolygónk van, vigyázzunk hát rá!