Tarpataki Tamás beszédéből kiderült, hogy a kormány és az agrárminisztérium is támogatja a zöldítési törekvéseket, és ezáltal a közösségi életterek javítását.

Az Országfásítási Program sikerességét mutatja, hogy az elmúlt években számos új erdőterület jött létre, és sok településen valósultak meg faültetési projektek.

Szajcz Adrián kihangsúlyozta, hogy a környezetvédelmi és klímavédelmi törekvések nem állhatnak meg a programok és stratégiák kidolgozásánál. Mint mondta, a valódi változás érdekében mindenkinek cselekednie kell. A fenntarthatóság iránti elkötelezettség nem csak helyi, hanem országos szinten is fontos.

Az eseményen részt vevő József Attila Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Intézmény 2. és 3. osztályos diákjainak műsora pedig bizonyítja, hogy a fiatalabb generációkat is be lehet vonni és érdemes is bevonni, a környezettudatos nevelésbe.