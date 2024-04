A méhészek szerint ha pár napon belül nem melegszik az idő, nem sok akácmézre kell számítani.

– Általában májusban kezdett virágozni az akác, de az enyhe februári és márciusi idő miatt korábban kezdett kinyílni – mondta el Tóth István, növényvédelmi szakmérnök. Hétfő hajnalban mínusz 2–3 fok volt a vármegyében, ez a hideg károsíthatja már a porzókat.

A tíz fok alatti hőmérsékletben korlátozottan mozognak a méhek, nem tudnak tömegesen nektárt gyűjteni az akácvirágokról

– emelte ki a növényvédelmi szakmérnök.

– Még sosem virágzott ilyen korán az akác – mondta el Hanzel Róbert, aki méhésztársaival együtt nem örül az április közepi virágzásnak. – Ebben a hideg időben csak vízért járnak ki a méhek és nem ad nektárt az akác, sajnos mire újra jó idő lesz, addigra már a virágok leérnek – mondta el Hanzel Róbert, aki 12 éve méhészkedik Kaposmérőben. Jelenleg száz méhcsaládja van. Nem sok reményt fűznek a javuláshoz. Az idén szerinte nem lesz sok akácméz, holott ez a fajta a legkeresettebb továbbra is a vásárlók körében. Megjegyezte azt is, hogy idén Somogyban felére csökkent a repce vetésterülete és nem sikerült mindenhol jól a gyűjtés, ezért vannak olyan méhészek, akik most is kénytelenek etetni méheiket.

– Katasztrófa az időjárás, reggel 4 fok volt, de 10 fok alatt ki sem jönnek a méhek a kaptárból – mondta elkeseredetten Mészáros János, a Zselici Méhész Egyesület elnöke. Szerinte április 20-a körül 20–25 foknak kellene lennie. – Bízunk benne, hogy csütörtöktől javul majd az idő, és azokról a fürtökről, amelyek még nincsenek teljes virágzásban, onnan azért tudnak gyűjteni a méhek – jegyezte meg Mészáros János. A szakember úgy gondolja, ha 3–4 nap jó idő jönne, akkor egy közepes akáchordás megvalósulhatna, de csúcsévre nem lehet számítani. – Nem emlékszem ilyen évre, a téli melegben sajnos majdnem egy egész hónappal korábban indult a virágzás – mondta el a kaposvári méhész.