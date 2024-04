Az Európai Közlekedésrendészeti Szervek Hálózata, a Speed Maraton kezdeményezéséhez csatlakozva a rendőrség péntek hajnali hattól 24 órás sebességellenőrzést tart. Katona László, a Kaposvári Rendőrkapitányság közlekedésrendészeti osztály forgalomellenőrző alosztályának vezetője elmondta: az akció helyszíneire a lakosok javaslatot tehettek, a kijelölt útirányok mellett ezeken a helyeken is mérnek, valamint mozgó sebességmérést is alkalmaznak. – A tapasztalatok szerint a belterületen szalad meg jobban a gázpedál, ott lépik át a sebességet, a külterületen kevesebb a gyorshajtó – jegyezte meg Katona László. Hozzátette: a mai napig a legfőbb baleseti ok a sebesség túllépése. – Sokkal súlyosabb sérülést szenvednek el vagy okoznak a szabályszegők – mondta el az alosztály vezetője. – 65-ig hatezer ötszáztól hatvanöt ezer forintig helyszíni bírságolhatunk, hatvantattól a bírság fix 39 ezer forint és jár mellé a leállításnál négy büntetőpont – sorolta Katona László. Legközelebb májusban kell rendőri ellenőrzésre számítani, akkor a nyerges vontatókat, veszélyes anyagot szállító nagyobb járműveket fogják megállítani a rendőrök.