– Botondnak Izraelben találtunk táncos párt – mondta el kérdésünkre Bódis-Nagy Katinka. – Mert edzője abban az országban is szokott világbajnoki felkészüléseket tartani, így akadt rá a hölgyre, aki szintén pár nélkül maradt. Az edző előbb leszervezett egy próbatáncot, amire Botond egyedül utazott ki. Nagy örömünkre minden rendben volt, így Botond már ott is maradt gyakorolni. Május elején lesz az izraeli táncbajnokság, ahol már el szeretnének indulni.

A támadás után Botond édesanyja csak nehezen tudta elérni fiát. Azóta tudott már vele beszélni telefonon.

– Nagyon nehéz órák voltak számomra a támadás után, mire beszélni tudtam Botonddal – folytatta Bódis Nagy Katinka. – Szerencsére teljesen jól van, sőt nem is nagyon ijedt meg a bombázástól, mert ahogy elmesélte, ők már két héttel a támadások előtt tudtak a várható rakétázásról, ezért gyakoroltak, felkészültek rá.

Izrael felkészült

Izraelben minden lakóépületnek van egy bombabiztos szobája, ahova baj esetén mindenkinek be kell menekülnie. A versenytáncos szállásadói alapból ezt a szobát biztosították Botondnak, de a támadás alatt a repeszálló redőnyt is leengedték, noha a közelükben a beszámolók szerint nem csapódott rakéta. Ha a támadás alatt az utcán tartózkodtak volna, akkor is egy biztonságos óvóhelyre kellett volna menekülniük, vagy azonnal hasra kellett volna feküdniük, így minimalizálva a sérülések kockázatát.

– Folyamatosan azzal nyugtatott Botond, hogy nincsen semmi baj, ez kívülről sokkal durvábbnak tűnik, mint ahogy az ott élők érzik ezt, hiszen nagyon fel vannak készülve az ilyen támadásokra – folytatta az édesanya.

A támadás napján, éjjel fél kettő után már Katinka nem tudott elérni senkit órákig, de később a követséggel sikerült beszélnie, ahol mindenben készségesen segítettek, regisztrálták Botondot a konzuli védelem miatt, és megnyugtatták az édesanyát, hogy nem kell aggódnia.