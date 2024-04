A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) elrendelte az étkezőben elhelyezett, illetve a belső udvarra és jacuzzira irányuló kamerák leszerelését és hárommillió forint adatvédelmi bírságot szabott ki rá. Bár a szálláshely weboldalára időközben felkerült több adatkezelési tájékoztató, köztük egy 2024. februárjában hatályba lépett kameraszabályzat is, szerkesztőségünket most azzal keresték meg a szállással szomszédos ingatlan tulajdonosai, hogy szerintük még most is fennáll a jogsértés. Az emeleti teraszról leszerelt kamerát a belső udvaron helyezték el. – Erre a belső udvaron jelenleg is működő kamerára egy szállóvendég hívta fel a figyelmünket – mondta Dezső László. – Most is olyan távolságban van az ingatlanunktól, hogy az ott folytatott beszélgetéseket rögzíteni képes. A balatoni napozó­stégtől pár méterre felállított kamera látószögébe immár a szálláshely udvari jacuzzija és dézsafürdője került be. Így minden ott történő, – vendégek közötti – beszélgetést is kristálytisztán rögzíteni képes. A NAIH vizsgálata során a kamerák SD-kártyáin több hónapnyi felvételeket találtak. Köztük több olyan felvétel is volt, ahol a szaunából kijövő gyanútlan vendégek fürdőruha nélkül láthatók. A NAIH által vizsgált időszakban a szállásadó tájékoztatása szerint 1300 vendég szállt meg.

Sajátos mellékszála a történetnek, hogy a vendégeit megfigyelő szállásadó nemrég beperelte szomszédját, Dezső Lászlót és feleségét. – A bekamerázás híre felkerült egy siófoki közösségi Facebook-csoportba, ezt követően tett ellenem és a házastársam ellen becsületsértés és rágalmazás vétsége miatt feljelentést a szállásadó, mondván, az általa képviselt gazdasági társaságot sérelem érte. Szerinte az oldalon megjelent kommentek okán lelepleződött és foglalásokat mondtak le. Ebben az ügyben most márciusban volt az első meghallgatás a Siófoki Járásbíróságon.