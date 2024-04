Országosan alacsony, de érezhető emelkedés (2,4 százalék) volt tapasztalható tavaly az érkező ügyek számában, ezt a trendet a Kaposvári Törvényszék is követte, ahol 1,8 százalékkal több ügy érkezett, összesen 32 987. Főként a polgári peres ügyek száma emelkedett. A befejezett ügyek száma meghaladta az érkezettekét, vagyis az ügyhátralék csökkent, 2023-ban az előző évhez képest 4 százalékkal mérséklődött. Egy központi intézkedés hatására 2020 óta országosan megfeleződött a két éven túli peres ügyek száma, erről Senyei György, az Országos Bírósági Hivatal elnöke beszélt. Tavaly a Kaposvári Törvényszéken 85 ilyen két éven túli ügy volt folyamatban, míg 2020-ben 120. Öt éven túli per csak három maradt Somogyban.

Az ítélkezés elfogadottságát mutatja, hogy kevesebb első fokú ítéletet fellebbeztek meg a jogkeresők, számolt be róla Hajnal Éva, a Kaposvári Törvényszék elnöke. A polgári-gazdasági ügyszakban a vármegye járásbíróságainak ítéletei ellen 93 százalékban nem éltek jogorvoslattal. A fellebbezések után 100 ítéletből a somogyi járásbíróságok polgári ügyszakában 4 változik, a büntetőnél 23-24, míg a törvényszéki polgári peres ügyekből 7, és a törvényszéki büntetőügyekből 12.

A törvényszéken 322 millió forint értékben végeztek felújításokat. Somogyban 9 távmeghallgatásra alkalmas tárgyalóterem van, ebből Kaposváron négy, Barcson, Fonyódon, Marcaliban, Siófokon, Nagyatádon egy-egy. Tavaly összesen 1087 távmeghallgatást tartottak.

A tavalyi a nyugodt ítélkezés éve volt, de némely területen emelkedéssel, mert a járásbíróságokon a gazdasági perek aránya 29 százalékkal lett több, és a szabálysértési perek és a bírósági végrehajtási ügyek száma is jelentősen nőtt. A somogyi bíróságok munkaterhei felette vannak az országosnak, a másodfokú büntetőszakban az egy tárgyalótanácsra jutó érkezés az országos átlag 167 százaléka, igaz, hogy egy hónapra vetítve a legtöbb ügyet is fejezik be az országban.

Egyre több igazságügyi alkalmazott vált pályát

Tavaly Somogyban egy bíró vonult nyugdíjba, és négy új bírót neveztek ki. Kostyák Krisztina lett a Marcali Járásbíróság új elnöke. Egy év alatt 28 igazságügyi alkalmazott szüntette meg a jogviszonyát, ez a fluktuáció országosan jellemző, mert nem áll arányban a felelősségteljes munkával a jövedelmük, és ez az olyan jelenség, amelyre figyelni kell, mondta Hajnal Éva. A költségvetés egyensúlyát nehéz volt tartani, mert a kiadások emelkedtek: a szakértői költségek az előző évhez képest 60 százalékkal, a tolmácsok díja 63 százalékkal, míg a tanúk díjazása 37 százalékkal lett magasabb. Ennek megfelelően tavaly a törvényszéken összesen 103 millió forintot fizettek a szakértőknek. Német és lengyel külföldi kapcsolatai aknázta ki a Kaposvári Törvényszék. A bírósági épületek biztonságáról, a személyes adatokkal visszaélésről, és elektronikus aktákról egyeztettek. A Bajor Közszolgálati Egyetemmel kötött megállapodás keretében igazságügyi ügyintézők képzésében 8 hetes gyakorlati oktatást nyújtanak Kaposváron.