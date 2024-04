Feltalálták a spanyolviaszt: a modern civilizáció emberének épületen belüli mikrofarmokat próbál eladni egy erre szakosodott céghálózat. Hidroponikus, beltéri gazdálkodásra lehetőséget adó berendezéseket kínálnak, hogy ezáltal a városiak számára is elérhetővé tegyék az egészséges élelmiszer-alapanyagok termelését, anélkül, hogy kiskertet kellene gondozniuk. Nagy előny a vegyszermentes végeredmény, de az öntözés és a mesterséges világítás nem spórolható meg. Összesen 45 fajta növényt gondozhatnak otthon a vevők, leginkább salátaféléket, káposztákat, fűszernövényeket, brokkolit vagy retket lehet növeszteni. Egyes fajtákból a rekeszek nagysága alapján akár 10 kilót is be lehet takarítani.

Apró szépséghiba, hogy nehezen megtérülő beruházás, mert magyar pénzben 5,5 millió forint a rendszer ára. Ezt is hajlandó kifizetni az, aki tart a növényvédő szerek feltételezett ártalmaitól. Mennyivel könnyebb dolgunk van nekünk somogyiaknak, hiszen a többség kertes házban éldegél, vagy legalább hobbitelekkel rendelkezik. Nem kell sok pénzt kiadnunk arra, hogy műveljük kertjeinket, ahogy Voltaire tanácsolta, aki szerint egy igazságtalan és hazug világban ez a legcélravezetőbb tevékenység. Az élelmiszert nyújtó kiskert parányi védelem egy olyan világban, ahol háború törhet ki, vagy könnyen sérülhet a törékeny, ellátási láncoktól függő világgazdaság. A saját lelkünk kertje mindig kulcs a túléléshez, bármilyen időkben.