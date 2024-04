Az Útinform oldalán április elsején indult és 28 héten át tart az online kincsvadászat. A térképen minden héten elrejtenek valahol egy lila Útinform jelölőt, melyek valamilyen érdekességet árulnak el az Útinform múltjáról és jelenéről. Egy tartalom csak egy hétig látható, majd új jelenik meg helyette, valahol máshol. Aki legalább öt, különböző helyszínen megjelenő easter egg-ről képernyőképet készít, nem csak ajándékcsomagot nyerhet, hanem a játék fődíját, egy egyedi Útinform látogatást is, ahol lehetősége lesz betekintést nyerni többek között a hazai utakat behálózó, egész falat kitöltő kameraképek rendszerébe és a közlekedési információk begyűjtésének és terjesztésének módjába is. A játékról további részletek a későbbiekben az Útinform oldalán lesznek elérhetőek.

A kerek évforduló alkalmából bővülnek a weboldalon elérhető hasznos szolgáltatások is. Április 1-től ki-bekapcsolható értesítés funkcióval egészül ki a platform, mely lehetőséget ad például arra, hogy a balesetekről, torlódásokról, rendkívüli eseményekről azonnali értesítést kapjanak a közlekedők, akkor is, ha éppen nem használják a weboldalt. Külön értesítés kérhető új közlemény megjelenésekor, aktuális forgalmi, út- és látási viszonyok változásakor, mely a téli időszakban lehet különösen hasznos az úton lévőknek. Elérhető lesz továbbá a régen várt sötét képernyőmód, mely gyengébb háttérvilágítás mellett is könnyebben olvasható és az alacsonyabb energiaigénye miatt kíméli a mobileszközök akkumulátorát. Ezen túl egyes kiemelt eseményeket a jövőben külön hanganyaggal is támogatnak majd, melyek az esemény időtartama alatt lesznek elérhetők az Útinform weboldalán. Érdemes lesz továbbá tudatosan rákeresni az oldalon az 50-es számra idén, mely további meglepetést tartogat a látogatóknak a kerek születésnapot egész évben ünneplő útinformos kollégáktól.