A takarmánykutatási laborba is benéztek a lányok, de megtudhatták, hogyan kell egy agráriumban is használatos drónt reptetni. S persze a szarvasmarha embriológia rejtelmeibe is beavatta őket Nagy Katalin Phd hallgató, tudományos segédmunkatárs.

– Ezzel tudod állítani az erősséget – mondta Nagy Katalin, miközben a mikroszkópnál a vállalkozó szellemű diákok részt vehettek egy új lombikborjú létrehozásában.

Fotó: TIBOR KOVACS

Ottjártunkkor éppen a kaposvári Táncsics Mihály Gimnázium 10. osztályos Arany János Tehetséggondozó Programban résztvevő diákjai figyelték érdeklődve a folyamatot. S persze volt, aki szerepet is vállalt a lombikborjú készítésben.

– Tetszett az előadás, érdekesnek találtam, utána voltak még kérdéseim, például a beltenyészettel kapcsolatban. A biológiát szeretem, gondolkodom azon, hogy állattenyésztési szakterületen tanulok tovább, de még nem döntöttem el, milyen pályát választok – mondta Nyerlucz Amanda.

Fotó: TIBOR KOVACS

A gyerekek az egész intézmény területét felfedezhették a program segítségével.

– A természettudományi szakra járó diákokat hoztuk el, hiszen vélhetően majd közülük kerülnek ki a jövő női tudósai. Nagyszerű, hogy a Lányok napja már Kaposváron is elérhető és nem kell messzire utazni, hogy részt vehessünk rajta – mondta Keresztesné Földes Anita, a Munkácsy Mihály Gimnázium biológia-magyar szakos tanára.

Fotó: TIBOR KOVACS

A folyékony nitrogén működésén kívül a fraktálokkal is megismerkedtek a lányok.

– Megmutattam, hogy a matematikának milyen sok oldala van, ezerféle alkalmazási irányba elmehetünk, ezt a fraktálokon keresztül mutattam be. Láthatták, hogy a fraktálok hol fordulnak elő és hogyan lehet alkalmazni őket – mondta Stettner Eleonóra, a MATE Matematika és Természettudományi Alapok Intézete matematika és modellezés tanszék egyetemi docense. A lányok egy Sierpinski-tetraédert is építettek, a csoportok kis elemekből raktak össze háromszögeket, amelyek összeillesztve egy nagy Sierpinski-tetraéderré nőttek. Stettner Eleonóra elmondta: három éve a gépészmérnököket is tanítja, akik közül kevés a lány. – Sajnos tavaly és idén is csak kettő lány volt, míg húsznál is több fiú. Lehetnének sokkal többen, mert általában a lányok a ügyesebbek a matematika területén – mondta az egyetemi docens.