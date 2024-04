Nyílt napot szerveztek a kaposvári Béke Utcai Tagóvodában szerda délelőtt. A két órás eseményre szülőket és gyerekeket is vártak. A leendő kiscsoportosok megismerhették az intézmény dolgozóit és az óvodásokat. Többen jelezték is, hogy a látottak alapján biztosan a Béke-óvodába íratják majd be gyermeküket április 24-én vagy 25-én.