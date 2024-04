A siófoki Hotel Azúr parkolójában fogadták csütörtökön kora reggeltől azokat, akik érdeklődnek az egészségük iránt és részt vennének Magyarország legnagyobb új mobildiagnosztikai központjának szűrővizsgálatán. Ez a rendkívüli esemény két napig tart, amely során a látogatók széles körű egészségügyi vizsgálatokon vehetnek részt.

– Tartsuk egészségesen az embereket azzal, hogy szűrjük a kockázatokat, soha nem késő változtatni, az egészséges életmód csodálatos fegyver – vallja Dankovics Gergely, a program igazgatója. A rendezvény különlegessége nem csak a széleskörű egészségügyi szűrés lehetősége, hanem a gondoskodásra való odafigyelés, amit a gondosóra program regisztrációjával is hangsúlyoznak a két nap alkalmával.

A mobildiagnosztikai központban a legmodernebb eszközökkel végzett vizsgálatok mellett, egy anatómiai kiállítás is helyet kapott a kamion előtti téren, valamint életmód tanácsadásokkal és rendőrségi tanácsadással is várják az érdeklődőket.

Biró Norbert, a Somogy Vármegyei Közgyűlés elnöke a megnyitó alkalmával elmondta, hogy az egészségmegőrzés fontosságát nem lehet elégszer hangsúlyozni. Fontos, hogy komolyan vegyük a kapott eredményeket, megfogadjuk az orvosok tanácsait és odafigyeljünk egészségünk megőrzésére.

Az eseményen Witzmann Mihály országgyűlési képviselő is megjelent, aki külön felhívta a figyelmet az egészségmegőrzés és a gondoskodás fontosságára. Mint mondta, a prevenció és a gondoskodás kéz a kézben jár és kihangsúlyozta, hogy soha nem késő odafigyelni egészségünkre.

Szajcz Adrián, a Somogy Vármegyei Közgyűlés alelnöke is köszöntötte a jelenlévőket, kiemelve, hogy az egészségügyi prevencióra és a korai felismerésre való odafigyelés mindenki számára elérhetővé vált ezzel a mobildiagnosztikai központtal.

A kétnapos rendezvény első pillanataiban is már látható volt a regisztrációk számában, hogy egyre többen fordítanak nagyobb figyelmet egészségük megőrzésére. Fontos, hogy ez az esemény nem csak az egészség megőrzésének fontosságáról szól, hanem arról is, hogy a közösség szemlélete is formálódjon az egészségtudatos életmód jegyében.