A Kaposvári Református Egyházközség is felajánlja az április 14-ei vasárnapi családi istentisztelet perselypénzét a napokban elhunyt erdélyi református lelkész családjának. Bíró István madéfalvi lelkipásztor április 10-én két lelkész társával tartott hazafelé, amikor Csíkszereda környékén autóbalesetet szenvedtek. Ketten túlélték a karambolt, de súlyos állapotban vannak, Bíró István azonban életét vesztette. A lelkipásztornak özvegye, három félárván maradt kisgyermeke és születendő babája maradt hátra.

A tragédia miatt az Erdélyi Református Lelkészértekezleti Szövetség adománygyűjtésbe kezdett, melyhez a kaposváriak is csatlakoztak. Petró László református lelkipásztor lapunknak elmondta, az idősotthonokban, a Szondi utcai gyülekezeti helyen is szerveznek alkalmakat, valamint ifjúsági istentisztelet is lesz majd vasárnap délután. Ezáltal több perselypénzt tudnak majd elküldeni a félárván maradt gyerekeknek és édesanyjuknak. Petró László hozzátette, azt tapasztalják, hogy az emberek mindenféle gyűjtéshez szívesen csatlakoznak és lehetőségeik szerint adakoznak.