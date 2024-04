Már-már tradíció, hogy június első szombatján a Balaton-felvidék csodás szőlőhegye megtelik élettel és egy napra a borrajongó természetbarátoké lesz a főszerep. A Szent György-hegy HAJNALIG a nyár egyik leghangulatosabb fesztiválja, amikor olyan kis pincék is kinyitnak, ahova máskor nem lehet ellátogatni. Ez a nap a találkozásoké, a pikniké, a lassulásé, a zenéké, a jó boroké, a naplementéé és sárkányoké! A sárkányok ugyanis a legenda szerint hagyományosan otthon érzik magukat a Szent György-hegyen, 2024 pedig a kínai asztrológia szerint a sárkány éve: így a szervezők idén tábortüzekkel, sárkányos tematikával, sárkánytúrákkal és természetesen vulkanikus, tüzes borokkal fűszerezik a hétvégét. Az eseményre limitált számú jegy kapható, hogy mind a vendégek, mind a vendéglátók jól tudják érezni magukat. – Újdonság, hogy 6 év után a fesztiválnak új pohara lesz: ezentúl minden évben egy új grafika kerül majd a borospoharakra, így a visszajáró vendégek évről évre összegyűjthetik a limitált darabokat. Idén a hegy gyomrából nézelődő sárkány lesz a társunk a borozásban! – meséli Budavári Dóra, a Szent György-hegy HAJNALIG szervezője, ötletgazdája. A látogatók idén is „nappali” és „hajnalig” helyszínek között válogathatnak – csaknem 20 pincészet, borbolt, étterem, kert nyit ki, és lesznek régi-új helyszínek is. NAPPALI helyszínek 12:00-22:00 Boksay Pince, Borbolt a völgyben, Napvirág Pince, Nyári Pince, Pap Wines, Szászi Birtok, Zöldülő Terasz, Kutyakaparó (Puttkamer Bence és Mossop Peti kertje), La Llama Lounge HAJNALIG helyszínek 14:00-01:00 2HA, Gilvesy B-üzem, Hóbor Pince, Horváth Pince, Killer Pince, Molnár Pince, Napsárkán Pince, Pál Pince, Pláne Badacsony borterasz+Földi Bálint Kiegészítő helyszínek: Hegymagasi Marhaságok, Zsili Lab, El Valle Grande Ranch – Állatsimogató, kemping, szabadidős tér – Szerintünk ez egy egész hétvégés program, érdemes úgy tervezni, hogy jusson idő minden szempontból megérkezni, lelassulni: pénteken, a „nulladik napon” is lesznek már nyitva pincék, vasárnap ébredve pedig még egy brunch is belefér. Szombaton már délben nyit a fesztivál, így lesz idő napsütésben végigjárni a helyeket, vagy résztvenni egy sárkánytúrán, vulkanikus borokat kóstolni, piknikezni, belehallgatni a koncertekbe – mondja Budavári Dóra. Idén is csaknem 20 helyszínből válogathatunk, hiszen a Szent György-hegyen egymás mellett sorakoznak a jobbnál jobb pincészetek, séta távolságra. Az itteni borászok megőrizték az emberi léptéket, a legtöbb helyen a tulajdonos család készíti a borokat, sok az őstermelő, natúr és bio tételeket is találunk a kínálatban, és nem maradnak el az olyan különlegességek sem, mint a narancsbor vagy a pét-nat. A borászok nagy része itt nőtt fel, sok helyen már nem is az első generáció dolgozik – hagyomány és modern technológiák járnak kéz a kézben, megőrizve és megmutatva a termőhely értékeit. A hegy lábánál helyi borokkal vár a Hóbor Pince – itt apa és fia borászkodik együtt, kényelmes vendégterasszal várnak, és olyan hangulattal, amit főleg este nehéz otthagyni! A Zöldülő Terasz domboldala családi lazításra és társasozásra hív, a házigazda házaspárnál igazán otthon érezhetjük magunkat. Kicsi sétára a hegymagasi bejárattól egy új helyszínt fedezhettek fel: a La Llama Lounge spanyol-ausztrál tulajdonosai natúrborokkal töltötték meg a kis hangulatos bárt. A mesébe illő nevű Mókus körúton (a Google mapsen is így hívják!) tovább sétálva eljutunk a Szászi Birtok ikonikus kertjébe, ahol a diófa alatt kötelező egy pohár Kabócás és messzibe bámulás. A déli oldal felőli bejáraton indulva a Sárkányvölgy mellett vezet az utunk: a poharakat itt a Pál Pince melletti pohárponton vehetjük át. Werner József Pál és felesége egy nyaralás alatt szerettek bele a hegybe, 2016-ban újratelepítették a szőlőket, tavaly pedig megnyitották családias éttermüket. Pár lépésre innen egy zsákutcában vár a szervező, Budavári Dóra tágas kertje, a Borbolt a völgyben, ahol a pult mögött a család és a barátok állnak, máshol nem kóstolható borokkal, natúr tételekkel és vendégborászokkal készülnek, lehet piknikezni a Kinga kamrája csemegéivel a fűben, egész nap szólnak a bakelitek, a gyerekek pedig sárkány tematikájú rajzversenyen is résztvehetnek. Idén is betérhetünk a Pap Wines multikulti vegetáriánus bárjának hangulatos kertjébe, ahol egy jó bor és pár finom házi falat mellett megáll az idő. A 2HA Szőlőbirtok olíva fás szőlőligetéből pár éve került ki az első magyar alapanyagból sajtolt olívaolaj. A birtokon olyan, mintha Toszkánában járnánk, csak épp még balatoni panorámánk is van, poharunkban Sangiovese szőlőből készült Tabunello. Újra kinyit Puttkamer Bence és Mossop Péter, a két jóbarát kertje Kutyakaparó néven, náluk a jó zenék és a baráti találkozásoké a főszerep. A Killer Pincét a különleges hangulatú, sárga épületéről ismerjük meg, az előtte lévő tisztáson jó elheveredni. A fenti úton sétálva belebotlunk a Molnár Családi birtok helyszínébe, ahol ilyenkor minden családtag beáll dolgozni: ők tényleg csak ilyenkor nyitnak ki! Pár lépésre innen vár a Nyári Pince a kihagyhatatlan panorámás borozó lugassal, a borokat Nyári Ödön és lánya, Emese készíti. Szokás szerint Földi Bálint présházába költözik be a badacsonyi Pláne Badacsony borterasz, ahol a tábortűz és a koncert minden évben nagy élmény – csakúgy, mint a borok és a raclette. A Napvirág Pince kertjéből közelről megcsodálhatjuk a kápolnát, a tulajdonos, Nagy Attila szerint paradicsomi, marasztaló hely ez, ahol kiváltságos állapot borászkodni. A kápolna alatti Boksay Pince panorámás terasza önmagában is elbűvölő – nem beszélve a képről, ami innen elénk tárul! A Napsárkán Pincében is a borász a házigazda: Szabó Tünde fogad mindenkit és az utánozhatatlan hangulatú teraszon boldogan mesél természetközeli borkészítési filozófiájáról. A hegy déli oldalán, az úttól pár lépésre vár a Horváth Pince és a Láva borterasz: itt a borok mellett az ejtőzésé és a játékoké a főszerep. Lehet hintázni, ping-pingozni, tekézni, majd mindezt levezetni egy pörkölttel. Használjuk ki a lehetőséget, fedezzük fel olyan szegleteit is a hegynek, amiket máskor nem tudunk! A Gilvesy Birtok idén is a nemesgulácsi Gilvesy B-üzemben várja a vendégeket: a vasútállomásnál található épület egyfajta fogadó helyszín is, érdemes akár ide érkezni, a parkolóban letenni az autókat, a hegy 20 perc séta innen. Este after partyval várnak. Parkolni idén is lehet Hegymagason, a Hegymagasi Marhaságok parkolójában, de érdemes időben érkezni, mert szombaton itt van a helyi piac – hamburgereket pedig később is talál itt, aki a hegyről is éhesen jön le! Lesz egy kifejezetten képzőművészet orientál helyszín: Babos Zsili és a Zsili Lab a hegy eltűnőben lévő, régi világának szeretne emléket állítani szobor kiállítással, vetítéssel, installációval. A hegy aljában pedig lesz lehetőség napközbeni állatsimogatásra is. A borok és a panoráma még nem minden: a Nappali és a Hajnalig helyszíneken lesznek finom falatok, koncertek, sok élőzene és DJ-szett is – a pontos programról hamarosan érkeznek a részletek. – Találkozzunk! Napsütéstől teliholdig járd be a hegyet, tölts itt egy csodás napot, kóstolj, hallgass bele a koncertekbe, üldögélj, piknikezz, feledkezz bele a Balaton látványába, csússz bele a teliholdas, csillagos éjszakába – üzenik a szervezők és a vendéglátók. A Szent György-hegy MATINÉ dátumát pedig érdemes már most beírni a naptárba: a tavalyi nagy sikerre való tekintettel szeptember 7-én 12:00-20:00 között idén is megvalósul a csendesebb, ősz eleji ismétlés. forrás: likebalaton.hu