– A kaposvári játszóterek egyharmadára ráférne a felújítás, és mivel a Léva-közi újjáépítése nyolcmillió forintba került, elképzelhető, hogy mekkora az összköltség, de nem állnak le a felújítási programmal – mondta Szita Károly polgármester az avatáson, ahol a Somogy zenekar szolgáltatta a muzsikát.

A mozgáskorlátozott gyereknek is segít

Korábban nem volt neve a Léva-közi, kis játszótérnek, ám most a delfin alakú rugós játékokról nevezték el a területet, így lett Delfines játszótér. Kárpáti Tímea arra is felhívta a figyelmet, hogy gumiborítású folyosót kapott a játszótér egy része, és ez kifejezetten a mozgáskorlátozott gyerekek kedvéért történt. Ugyanis ezen a felületen a mozgássérült gyerekek könnyebben tudnak mozogni, sőt javítja a mozgáskoordinációjukat is.