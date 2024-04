Hosszas várakozás után április 5-vel elindult a Kaposvári Tekergő, közösségi kerékpármegosztó rendszer. Azon nyomban ki is próbáltuk az élénk sárga és fekete színekben pompázó elektromos rásegítéses bringákat, amelyeket Kaposváron 18 dokkolóból bérelhetünk kétkerekűt és tehetjük le egy másik pontnál.

A bérlés folyamata rövid regisztráció után viszonylag könnyen elindítható. Az elsőre nehézkesnek tűnő kerékpár egy, két tekerés után már segíti az izommunkát a beépített akkumulátornak köszönhetően. Így aztán a KRESZ szabályok figyelembevételével úgy suhanhatunk a Tekergővel Kaposváron akár a villám.

Fotók: Lang Róbert

Legutóbb március elején írtunk a kaposvári közbringa rendszerről, amikor az utolsó tesztelést végezték a tekintet vonzó színű járgányokon. Az új most üzemebe állított dokkolókat még két éve szerelték fel, közel két évnyi előkészítő munka és tesztelés után a rendszer mostanra élesedett.

A bringákat az első hónapban napi 300 forintért lehet kibérelni, az első fél óra használata pedig ingyenes a kezdeti időszakban. Szita Károly polgármester korábban egy sajtótájékoztatón azt mondta erre a programra kerékpárút építésekkel és felújításokkal együtt összesen 905 millió forintot tervezett költeni a város, amelynek része volt a 120 elektromos bicikli beszerzése is. A biciklik beszerzése kalandos volt, hiszen előbb a chiphiány majd gyártási probléma miatt nem érkeztek meg időben a kerékpárok. Erről korábban a kaposvári közgyűlésen is szó esett, ahol akkor a polgármester azt mondta, hogy csak hiánytalan és tökéletesen működő fejlesztésért fizet Kaposvár. És arról is beszélt a mulasztás miatt kötbért érvényesítenek a gyártóval szemben.