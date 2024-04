Lábodon és Rinyaszentkirályon már felkerültek az új fészekalapok a villanyoszlopokra, Bakházán, Háromfán, Somogytarnócán és Barcson pedig a napokban látnak neki a fészekrakásnak a Duna-Dráva Nemzeti Park és az E.ON Dél-dunántúli Áramhálózati Zrt. emberei. Együtt gondoskodnak a biztonságos lakhelyről a hazaérkező fehér gólyák számára.

Schulcz Andrea, a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság ökoturisztikai referense elmondta: a fehér gólya kedvelt madarunk, mindenki ismeri, fészkét emberlakta településeken leggyakrabban villanyoszlopokra rakja. Előfordul, hogy közvetlenül az oszlopfejre építi, ami veszélyes, könnyen érheti a madarat halálos áramütés. Ezt a problémát küszöböli ki a fészekmagasító, ami az oszlopra szerelve biztonságos távolságba emeli a fészket.

A fészkek azonban az évek során – köszönhetően a madarak rendszeres lakhelytatarozásainak – hatalmas méreteket öltenek, súlyuk könnyen elérheti a több száz kilót is, és emiatt gyakran megbillen, vagy akár le is esik.

– Ezért az ilyen fészkeket az E.ON Dél-dunántúli Áramhálózati Zrt.-vel egy évek óta működő program keretében megigazítjuk, renováljuk, illetve ahol indokolt, ott új fészekalapot, esetleg új fészekmagasítót is helyezünk fel. Mindezt még a gólyák visszatérése előtt kell megtennünk, hogy a telelőhelyeikről visszaérkezve biztonságos fészek fogadja őket – tette hozzá.