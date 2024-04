A faluban tavaly decemberben zárt be a postahivatal, azóta csak mobilpostán lehet ügyet intézni. Erre viszont mindennap délelőtt összesen húsz percük van a helyieknek.

A leveleket és a csomagokat mindenkinek házhoz viszi a mobilposta, csekket és más ügyet azonban csak abban a húsz percben tudnak intézni az ott élők, amikor a jármű a bezárt postahivatal előtt áll. Ez általában 11 óra és 11 óra 20 perc között van, bár a helyiek elmondása szerint, előfordult már olyan is, hogy amikor szinte senki nem intézett ügyet, akkor az autó meg sem várta a húsz percet, hanem jóval előbb elment a helyszínről.

Ignáczné Bogdán Bianka arról panaszkodott lapunknak, hogy amikor otthon, személyesen nem tudja átvenni a levelet a postástól, akkor másnap értesítéssel sincs rá módja. Ilyen esetben csak a bezárt postaépület előtt, a húsz perces „nyitvatartási” időben van rá lehetősége. – Az lenne a megoldás, ha újra lenne állandó posta a faluban, vagy a mobilkocsi szolgáltatás kicsit jobb lenne – mondta Ignáczné Bogdán Bianka. – Más településeken nagyon jól működik az, hogy ha valaki szeretne valamilyen szolgáltatást igénybe venni, akkor kiakasztja a postatáblát a kiskapujára, ott megáll az autó és minden ügyet el tud intézni. Nálunk sajnos ez nem így működik. Ha csekket akarunk befizetni, akkor bizony csak abban a húsz percben tudunk, amikor a kocsi a postaépület előtt áll – hangsúlyozta a csokonyai édesanya.

Hasonlóan vélekedett egy másik helybéli is. Jani Izabella lapunknak elmondta, annak örülnének, ha újra kinyitna a postaépület és a régi nyitvatartás szerint lehetne postára járni.



Erre úgy néz ki, minden esély meg is van

A tervek szerint ugyanis három hét múlva, április 24-én újra lehet majd ügyet intézni a Fő utca elején található épületben. A postahivatal azonban naponta csak négy órában, reggel 8 és 12 óra között lesz majd nyitva.

Ballér Péter, Mezőcsokonya polgármestere megkeresésünkre elmondta, fontos, hogy egy több mint 1200 lelket számláló településnek legyen állandó postája, ezért is vállalta az önkormányzat, hogy a jövőben működteti. – Vállalkozásban senki nem akarta átvenni, mert nem voltak olyanok a feltételek, ezért nekünk kellett lépnünk – emelte ki a polgármester. – Anyagilag sem igazán éri meg egy vállalkozónak működtetni a postát, ráadásul az épületet fel kellett újítani, amit szinte biztos, hogy senki nem vállalt volna be. Az önkormányzat most nagyjából több mint másfél millió forintot fordított a korszerűsítésre – tette hozzá a település vezetője.

Ballér Péter arról is beszélt, hogy a korábbi postai dolgozót alkalmazzák majd négy órában, a leveleket pedig továbbra is a mobilposta szállítja házhoz.



Fotó: Lang Róbert