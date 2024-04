A helyiek közül többen is – főként az idősek – felháborodtak a döntés miatt. Zelenák István lapunknak elmondta, évtizedek óta használta a vezetékes telefont, melyet egyszerűen tudott kezelni és ismerősei közül is sokakkal azon keresztül tartotta a kapcsolatot. Hozzátette, egy jó ideje már mobiltelefont is használ, de annak a kezelése nehezebb, ezért jobban örülne, ha továbbra is tudna vezetékes készülékről beszélni.

Hasonlóan vélekedett Zákányi Gyuláné is. A nyugdíjas asszony érdeklődésünkre elmondta, a szolgáltató az elmúlt év végén levélben jelezte, hogy idén február végén megszünteti a vezetékes telefont. Ezt nemcsak levélben, hanem telefonon is közölték vele, bár a pontos indokot nem mondták meg. – Sok ismerősöm reklamál, hogy nem ér el telefonon, és én is kicsit bosszankodom amiatt, hogy nem tudom már használni – emelte ki. – Persze mobiltelefonon keresztül is lehet beszélni, de a nálam idősebbek előszeretettel használták a vezetékest, a mobilt nem is akarták megtanulni kezelni. Ráadásul a vezetékesnek sokkal kedvezőbb díjai voltak, mint a mobilnak – mondta Zákányi Gyuláné.

Az esettel kapcsolatban megkerestük a Magyar Telekom Vállalati Kommunikációs Igazgatóságát. Levélben azt írták, a vezeték nélküli, úgynevezett GSM-RLL technológián nyújtott, helyhez kötött telefonszolgáltatást technológiakivezetés miatt 2024. február 28-tól országosan megszüntették. Hozzátették, azokon a helyeken, ahol a Magyar Telekom koax vagy optikai hálózattal rendelkezik, az ügyfeleknek azt javasolták, hogy váltsanak korszerű, digitális technológiára. Ahol azonban nem áll rendelkezésre korszerű vezetékes hálózat, ott mobilszolgáltatást ajánlottak az embereknek.