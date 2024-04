A Volánbusz közel hatezer utasa osztotta meg utazási szokásait, tapasztalatait és javaslatait a társaság szolgáltatásfejlesztési felmérésen. A kitöltők között utazási utalványokat és ajándékcsomagokat sorsolnak ki.

– A Volánbusz folyamatosan kiemelt figyelmet fordít szolgáltatásainak minél magasabb színvonalú biztosítására, beleértve az utazási komfortot és az utasbiztonságot is – tájékoztatott kedden a társaság kommunikációs igazgatósága. – A vállalat ennek érdekében számos fejlesztést hajtott végre az elmúlt években.

A társaság honlapján március 31-ig elérhető szolgáltatásfejlesztési kérdőív segítségével a megváltozott utazási szokásokon kívül azt is szerette volna megismerni, hogy az utasok milyen fejlesztéseket látnának szívesen a menetrend szerint autóbusz-közlekedésben. Az online kérdőívet 5693-an töltötték ki, közöttük április 8-án utazási utalványokat és ajándékcsomagokat sorsolnak ki. A Volánbusz azt is közölte: a kérdőívek feldolgozása és a válaszok kiértékelése néhány hetet vesz igénybe.