A díjazott fiatal lány nemcsak kiváló tanulmányi eredményével, hanem közösségépítő munkájával és sokszínű sporttevékenységével is kiérdemelte az elismerést. A Táncsics Mihály Gimnázium 12. a osztályos diák a kaposvári szinkronkorcsolya csapat oszlopos tagja volt, országos negyedik illetve ötödik helyezéssel is büszkélkedhet. Az orvosi pályára készülő Kóczián Hanna Eszter pályázatában arról írt, a Táncsics Mihály Gimnáziumban töltött évek során nemcsak tudással, hanem fontos emberi értékekkel is gazdagodott.

Fotó: Németh Levente

A díjat – amelyet a tantestület javaslatára minden évben egy kiváló végzős Táncsicsos diák vehet át a ballagáson - az idén immár 11. alkalommal ítélték oda. Az ifj. Matolcsy Gusztáv Alapítványt, az egykori kiváló Táncsicsos diák, az ELTE negyedéves joghallgatójaként 23 évesen elhunyt ifj. Matolcsy Gusztáv emlékére hozták létre. Minden évben egy olyan diák eredményeit ismerik el, aki méltó módon képviseli és megjeleníti ifj. Matolcsy Gusztáv szellemiségét.