Galéria 1 órája

Nézze meg képeinken az I. Zselic Classic versenyt

Az országban egyre népszerűbbé váltak a veterán járműves túraversenyek, s most a kaposvári old timer-ek feltették Somogyot is a térképre. A hétvégén ugyanis első ízben rendezték meg a Somogy Classic Old Timer versenyt a Zselicben.

Kovács Gábor László Kovács Gábor László

Fotó: Lang Róbert

I. Zselic Classic Fotók: Lang Róbert

Ezek is érdekelhetik

Hírlevél feliratkozás Ne maradjon le a sonline.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!