Habár mindenki nagy izgalommal érkezik a Tündérszépek 2024. versenyünk fotózására, mire a kamera elé kerülnek a lányok minden aggodalmuk elszáll. Profi szépségteam készíti fel ugyanis a lányokat a Tündérszépek fotózására, hogy a legszebb arcukat mutathassák a versenyfotókon.

Már hetek óta készülnek a csodásabbnál csodásabb képek a lányokról, s a szakemberek fáradhatatlanul szépítik az egyébként is ragyogó formában lévő versenyzőket a fotózásokra. – Majdnem mindenki ránk bízza, hogy milyen legyen a frizurája – mondta kérdésünkre Karsai Andrea kaposvári fodrász. – Így szabadjára engedhetem a fantáziámat.

Mint mondta, aki határozott elképzeléssel érkezik a fotózásra, az általában a manapság divatos trendeket szereti. – A merev, befésült frizura nem divat, sokkal inkább a laza hullámokat kedvelik a versenyzők – tette hozzá Andrea.

– Ha megkérdezem, mit szeretnének, többnyire hagyják, hogy én döntsek, egy-két lány volt csupán, aki kész tervvel jött a fotózásra, de olyan is volt, akit sminkelni sem kellett – mondta Lőczi Leila kaposvári kozmetikus. – Az elején általában izgulnak, de próbáljuk oldani a feszültséget és beszélgetünk a sminkelés közben – tette hozzá.

A Tündérszépek 2024. jelentkezését a nagy érdeklődésre való tekintettel meghosszabbítottuk! A versenyre még lehet jelentkezni, egészen május 12-én éjfélig. Somogyból az elmúlt másfél hét során már több lányt is bemutattunk, május végéig még legalább tucatnyi szépséget szeretnénk olvasóink figyelmébe ajánlani. Jelentkezni a www.tunderszepek.hu oldalunkon lehet.