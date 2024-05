Erdőről mezőre elnevezésű ételkompozíciójával a nyírbátori Kakukk X Bila csapat nyerte a Magyarország étele 2024 versenyt. A hétvégi szolnoki megmérettetésen a szakmai zsűri tagjai között volt egy balatonboglári étterem séfje, Németh Tamás is. – Először vettem részt zsűritagként a versenyen – mesélte Németh Tamás, a balatonboglári Full Gas Étterem séfje. – Voltak nagyon jó ételek, amelyeken látszott a sok befektetett munka és tapasztalat. Kifejezetten örültem a vad- és mangalicafinomságoknak. Kiemelte: szükség van az olyan megmérettetésekre, amelyek a hazai gasztronómiát mutatják be.

Csak tiszta forrásból! – ez volt a Magyarország étele 2024 szakácsverseny jelmondata. Kiváló minőségű, friss alapanyagokat lehetett felhasználni, lehetőleg a régióból. Az innovatív, ugyanakkor közismert ételek legfeljebb négy összetevőből állhattak. Könnyen elkészíthetőnek kellett lenniük a legtöbb átlagos konyhában, akár nagy mennyiségben is. A döntőbe a februári elődöntőben induló 20 csapatból 12 jutott tovább, ők ragadhattak fakanalat a szolnoki döntőben.