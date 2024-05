Az egyik a Füredi út és a Raktár utcai körforgalomtól indul egészen Kaposfüredig. Az 1116 méter hosszú utat a benzinkút felőli oldalon alakítják majd ki. – Régóta vártuk ezt a fejlesztést, ezáltal biztonságosabban lehet közlekedni a településrész és Kaposvár között – hangsúlyozta Nagy Attila kaposfüredi képviselő.

Az eseményen elhangzott, régi kérés, hogy a Guba Sándor utcai kerékpárutat összekössék az egyetemmel és Toponárral, ezért ezt a szakaszt is megépítik 1223 méter hosszúságban. – A kiviteli tervek elkészültek, a közbeszerzési eljárás kiírása folyamatban van, ezért jó esély van arra, hogy már ősszel neki tudnak állni a munkának – emelte ki Szita Károly. A polgármester a sajtótájékoztatón arról is beszélt, szakemberek állítják, hogy a vezető megbetegedések rendszeres mozgással megelőzhetőek, vagy a gyógyulást nagy mértékben segíthetik. Ezért is készült az elmúlt években több olyan beruházás a városban, mely alkalmat adhat a mozgásra.