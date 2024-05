Eddig csak a családi barátoknak segített be a fűnyírásban a kaposvári Kollárovics András. A Dombóváron tanuló, érettségi előtt álló diák pár hetet szeretne dolgozni a nyáron. – Van jogosítványom, szívesen futárkodnék – mondta.

Minden hétköznap délután megtelik érdeklődő fiatalokkal a kaposvári iskolaszövetkezet irodája, bár a legnagyobb rohamra júniusban számítanak. – A Balaton partján rengeteg munkalehetőség van mind a vendéglátás, mind a kereskedelem területén és sokszor ehhez szállást is tudnak biztosítani – mondta el Dakó Roland, a Meló-Diák Iskolaszövetkezet régióvezetője. Hozzátette: a balatoni szállodákba, büfékbe, éttermekbe szakácsot, pincért, konyhai kisegítőt keresnek, s sok multiáruház alkalmazna árufeltöltőt, pénztárost. Kaposváron a nagyobb vállalatok pedig a nyári szabadságolások idejére keresnek fiatalokat betanított munkára.

– A diákok többsége legalább egy hónapot szeretne dolgozni, de sokan az egész nyarat bevállalják. Nem ritka az 1800–2000 forintos órabér, nyilván a legtöbbször a mindenkori minimálbér a mérvadó – emelte ki Dakó Roland. Azt is elmondta: nyaranta több ezer somogyi diáknak tudnak munkalehetőséget kínálni, a fiatalok keresletüket nyaralásra, fesztiválokra, mások jogosítványra teszik félre.

Már tavasszal voltak próbanapon fiatalok az egyik fonyódi étteremben. – Évek óta alkalmazunk diákokat, négyen tavalyról visszajönnek, ketten pedig újak lesznek – mondta Torma Zoltán, a fonyódi Fapipa étterem tulajdonosa. Hozzátette: adtak fel álláshirdetést is, nyíregyházi és kecskeméti érdeklődőjük is volt. – Felszolgáló, pultos és konyhai kisegítő munkakörben dolgoznak nálunk 1500 forintos órabérért, délután van pár órájuk strandolni, pihenni – mondta Torma Zoltán.

Adókedvezmény

A megkérdezett munkáltatók szerint a diákok többsége az egyetemi tanulmányaira és jogosítványra költi keresetét. A tapasztalatok szerint a legtöbbször a 18 év felettiek keresnek munkát, de 15 éves kortól szülői engedéllyel is lehet már dolgozni. Az idei nyári szezonban a becslések alapján országszerte százezer diák vállalhat munkát. A nyári munkát vállaló diákok a közteherviselés szempontjából felnőttnek számítanak. Bejelentésükre, adózásukra – a diákszövetkezeten keresztül vállalt munka kivételével – ugyanolyan szabályok vonatkoznak, mint más munkavállalókra, sőt rájuk is vonatkozik a 25 év alattiak kedvezménye. Munkaviszony esetében ragaszkodni kell az írásban megkötött – alapbért, munkakört, munkaviszony időtartamát, jellegét és a munkavégzés helyét tartalmazó – munkaszerződéshez, mely 18 éves kor alatt csak a törvényes képviselő hozzájárulásával érvényes.