Bewerly Hills legrégebbi mozija, a Lumiére Cinema at the Music Hall jegypénztárában maga is jegyet váltott saját filmje vetítésére, a jegyet büszkén osztotta meg a közösségi oldalán. A Korai menyegzőt, amelyet a kaposvári Csiky Gergely Színház művészeti igazgatója írt és rendezett, elsőként az amerikai magyarok láthatták, a filmet Magyarországon még nem mutatták be.

– Nagyon kedves találkozáson vettünk részt a helyi magyar közösséggel – mondta lapunknak a színész-rendező. – A filmre több száz kilométerről is érkeztek nézők. A hangulatból úgy vettük észre, hogy a filmet mindenki szerette, megérintette a nézőket, magával ragadta őket.

Olt Tamás elmondta: a magyar kultúra napja apropóján nemcsak közönségtalálkozót, hanem előadást is tartottak a kint élőknek, hiszen a művészeti igazgatót a két színész, Hüse Csaba és Varga Zsuzsa is elkísérte. A technikáért Szalai József felelt.

– A helyi magyarokat összefogó Magtár Egyesület szervezésében léptünk fel a hagyományos, éves nagy cserkészbálon, ami itt egy nagyszabású rendezvény. Messziről, még San Diegóból is érkeztek rá. Itt mutatták be az első bálozókat is – mesélte Olt Tamás, aki úgy látja, a minőségi magyar kultúrára nagy az igény a külföldön élő magyarok körében. A Csiky Gergely Színház művészei nem most léptek fel először az óceán túloldalán. A helyi közösséggel négy évvel ezelőtt vették fel a kapcsolatot, és azóta többször jártak kint és léptek fel náluk. A hagyományos bálon most vettek részt először. Olt Tamás elmondta: mindent megtesznek azért, hogy minél többet láthasson a világból a kaposvári társulat. A Korai menyegző hazai díszbemutatóját már szervezik.

Fotó: Lang Róbert

Ló a szökőkútban, a rendező pedig karanténban

Ló vágtatott a kaposvári Fő utcán, színészek csobbantak a szökőkút párfokos vizében, Fándly Csaba pedig alsónadrágban, mezítláb tocsogott a zuhogó esőben, s az első emeleti ablakon át közlekedett. Néhány emlékezetes mozzanat a filmforgatásról, amelyet tavaly, kora tavasszal kísérhettünk figyelemmel a megyeszékhelyen és környékén. Negyven filmes szállta meg a felvételek helyszínét, hogy a jeleneteket rögzítsék. A forgatás első napján egy bárdudvarnoki házikóban Koltai Róbert jeleneteit vették fel, aki a főhős időskori énjét játszotta el. Már az első forgatási nap emlékezetes volt az alkotóknak, hiszen fényes nappal vettek fel éjszakai jeleneteket és a rendező, Olt Tamás karanténba került.