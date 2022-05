Kaposvár Ünnepi hangversennyel zárta jubileumi programsorozatát a Római Katolikus Gimnázium Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola a Nagyboldogasszony Székesegyházban. Az esten felléptek a zeneiskola növendékei, az iskola fúvószenekara, a Rézangyal együttes és a Harmonikum kórus is.

Pintér Rómeó alpolgármester és Varga Bálint igazgató köszöntője után Világos Krisztián a fenntartó képviseletében a zenei nevelés fontosságára hívta fel a figyelmet. Kiemelte, hogy az emberi lélek egyik fontos szükséglete, a zene az iskola életében fontos szerepet játszik. – A zeneiskolai növendékeket az itt megszerezett tudás életük végéig elkísérheti – mondta –, hisz a közös zenélés élményének öröme, az egymásra figyelés, a szimfónia, az összhang megteremtésének fontossága semmi máshoz nem hasonlítható, és hatalmas emberi értékkel ruházza fel a gyerekeket.

A koncerten a zeneiskola legsikeresebb szólistái zenéltek, a versenyeken kiemelkedő eredményt elért növendékek, Rangits Péter és Bogáthy Bertalan trombitán, Drahos Emma fuvolán, Kovács Boróka Dóra zongorán, Bicskei Boldizsár tubán, Puska Sára klarinéton, Takács Barnabás Mátyás harsonán játszott. Az iskola közel negyvenfős zenekarát Rozina Gábor vezényelte.

Elhangzott, hogy a fúvós­együttes évente mintegy harminc alkalommal lép közönség elé, játékuk az iskolai és a városi rendezvényeket színesíti, nemzetközi és országos sikerekkel is büszkélkedhetnek.

A hangversenyen az iskola németországi testvériskolájának vezetője egy videófelvételen keresztül köszöntötte a jubiláló intézményt, bízva a mielőbbi találkozásban. A zsúfolásig megtelt templom közössége egy fotókiállítást is megtekinthetett, amely a zeneiskolai élet mindennapjaiba nyújtott bepillantást.

Andricz Gabriella