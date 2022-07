Szombat (07.09)

19:00 The Sharonz

20:30 Best of Geszti, vendég a Jazz + énekesnői (Behum Dóri, Kozma Orsi, Váczi Eszter)

22:30 Elefánt

11:00 Brémai Muzsikusok

13:00 Közösének

15:00 100Folk Celsius

17:00 Tiszán innen Dunán túl / Délvidék népzenéje

19:00 Réka kedvenc dalai-Folkbeat extra

21:00 Rius & Band

22:00 Folk kocsma Délvidéki tambura muzsika

18:00 Balaton Teátrum – Rege a tihanyi visszhangról musical

09:00 dr. Máté-Márton Katalin: Erőforrásaink aktiválása

11:00 Kovács Zsuzsanna: A Szív szeme

13:00 Kézműves foglalkozások

15:00 Beszélgetés Lőrincz L. Lászlóval, Szilvásszentmártontól Ulánbátorig

18:00 Zselici Alkotói előadások