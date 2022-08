A nyár a pihenésről szólt, ám a társulat több meghívást kapott, hogy országszerte fesztiválokon találkozzon a színházbarátokkal. Felléptek több balatoni településen, a Kultkikötő programjait színesítették. Részt vettek a Pécsi Nyári Játékokon, az Ördögkatlan Fesztiválon, ahová a Keltető Színi Tanoda saját előadását is meghívták.

A teátrum a 2022/2023-as évadot új művészeti igazgatóval folytatja Mészáros Tibor színész-rendező személyében. Munkáját a művészeti tanács segíti majd, amelynek állandó tagjai lesznek Mészáros Sára, és Fándly Csaba a Csiky Gergely Színház művészei, Valamint delegált tagokként Nagy Viktor színész-rendező, a Kultkikötő igazgatója, valamint Szabó K.István rendező.

A júniusi évadterv módosítását ismertette a színház, amely szerint az Ádám almái című produkciót a nagyszínpadon mutatják be, a Sok hűhó a biztonság kedvéért előadást viszont elmarad. A nagyszínpadi előadások bemutatásának sorrendjében emiatt változás történt, ám a nagyszínpadi bemutatók száma változatlan maradt. Szeptember 30-án a Riviéra vadorzóival indul az évad Mészáros Tibor rendezésében. November 11-re a Bánk bánt állítja színpadra Olt Tamás. Horváth Illés az Ádám almáit rendezi majd, amelyet december közepén mutat be a társulat. Gogol Revizorját Ilja Bocharnikovsz rendezi majd. Az előadást március 10-én mutatják be. Az évad végén pedig Fándly Csaba vezeti az Oscar próbáit, amelynek bemutatója április 28-án lesz.

A gyerekeket a Brémai muzsikusok és Hamupipőke várják majd. Előbbit Sarkadi Kiss János, utóbbit Váradi R.Szabolcs rendezi.

A Kamaraszínházban Apa címmel Bereczki Csilla rendez előadást május 6-ra.

A 2022/2023-as színházi évad a hétfői társulati üléssel elkezdődött, ahogy a próbafolyamatok is elindultak. A színház továbbra is színes programmal várja a látogatóit. A bérletértékesítés folytatódik, már a nyár elején jelentős számú bérletmegújítás történt, amelyet pozitívumként könyveltek el az elmúlt évek nehézségei után.

A teátrum szeptember-október havi műsorát is közzé tette. Szeptember 3-án a Legénybúcsú című előadást tűzik műsorra, amelyet az Agórában tekinthet meg a közönség. A nagyszínpadon szeptember 17-én lesz látható a Meseautó, majd 23-án a Brémai muzsikusokat mutatják be és a Riviéra vadorzói is színpadra lépnek szeptember végén.