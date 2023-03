Idén is megemlékeztek az iskola névadójáról, Szilády Áronról, a Ságváron született irodalomtörténészről, nyelvészről. Az első napon leplezték le a 100 éves körtefából készített gyönyörű padot, melyet az intézmény egykori tanulója, Hadaró Szabolcs láncfűrészes fafaragó készített.

Egy búvár emlékeit, történeteit hozta felszínre, míg egy rendőr nem annyira hétköznapi életébe nyerhettek betekintést a gyerekek. Az utolsó nap a nyolcadikos diákok vették át az „uralmat” az osztálytermekben; a fordított órákon nemcsak számolni tanították a kisebbeket, hanem fegyelemre is neveltek. Szerveztek még illatterápiás foglalkozást is, Figura Ede zenés műsorát pedig együtt nézték diákok és pedagógusok. A felső tagozatosok a szappankészítés és a gyertyaöntés fortélyaival is ismerkedtek.

A fényponttal, a végzősök keringőjével zárult az idén is a Szilády-napok programsorozata.