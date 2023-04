Megszokott próbahelyükre, az Agórába érkeztek kedden délután az Együd Árpád Alapfokú Művészeti Iskola (AMI) növendékei. A táncos fiatalok csaknem fél év után tértek vissza a „régi” épületbe. Az intézmény tanulói az elmúlt hónapokban a Zichy Mihály-középiskolában és a Csiky Gergely színházban próbáltak.

Pataky Annamária, az Együd Árpád AMI igazgatója lapunknak elmondta, a visszaköltözéssel 209 gyerek és 7 pedagógus munkája lett könnyebb. – Örülünk annak, hogy újra a központi helyen vagyunk, mert sokkal egyszerűbben lehet szervezni a csoportok életét, és szakmailag is indokoltabb, hogy itt legyünk – hangsúlyozta Pataky Annamária.

A Rippl-Rónai múzeum kiállítóhelyei is újranyitnak.

Fotós: Lang R.

A Rippl-Rónai Múzeum intézményei is kinyitottak ezen a héten. Keddtől a Fekete István Látogatóközpont, a Rippl-Rónai Emlékház és Látogatóközpont, az Anker-ház kiállítóhely és a Vaszary-ház is fogadja az érdeklődőket. Ábrahám Levente, a múzeum igazgatója elmondta, a magas energiaárak miatt volt szükség arra, hogy október közepétől bezárjanak több intézményt is. Az elmúlt fél évben legalább 25 százalékkal tudták csökkenteni az energiaköltségeiket, s egyes épületekben még ezt is jelentősen túlteljesítették.

Ábrahám Levente arról is beszélt, a bezárás idején a dolgozók egy része digitalizálta a múzeumi gyűjteményt, nagyobb takarítást és tavaszi munkákat végzett. Az igazgató hozzátette, készítettek egy kiállítási tervet az idei évre. Nagyjából háromhavonta cserélik az időszaki kiállítást a Rippl-Rónai villában, valamint a látogatóközpontban, és beindulnak majd a múzeumpedagógiai foglalkozások is. A múzeum idén 40 ezer látogatóra számít.

Balatonlellén megtudtuk: a hónap közepétől fogadja újra a látogatókat a városi könyvtár, és a tornacsarnok is megnyílik e hónaptól az emberek előtt. Utóbbi épületet az elmúlt időszakban csak a diákok használhatták. Kenéz István polgármester lapunknak elmondta, hiába spóroltak hónapokig, az idei rezsiszámlájuk így is 50–70 millióval emelkedik majd.

Milliós spórolás

Nagyatádon majd csak május másodikán nyit ki újra a városi múzeum, a művészeti galéria és az ifjúsági klub. Két óvoda is zárva volt a téli időszakban, de hamarosan azok is kinyitnak, és a gyerekek visszaköltözhetnek a régi épületbe. Ormai István polgármester lapunknak kiemelte, jelentős, több tíz millió forintot takarítottak meg az elmúlt hónapokban.

Bogláron részben nyitottak csak ki

Balatonbogláron egyelőre még várni kell arra, hogy kinyissák az Urányi János Sport és Szabad­idő Központot. Mészáros Miklós polgármester megkeresésünkre elmondta, egyébként sem tudnák fogadni az érdeklődőket, mert a sportcsarnokban felújítást végeznek ez alatt az idő alatt. Mintegy 300 millió forint pályázati pénzből korszerűsítik a parkettát és a fűtésrendszert, kijavítják a tetőt és az épület belső festésére is sort kerítenek. Mészáros Miklós hozzátette, várhatóan csak pünkösd után készül el a beruházás, azt követően vehetik csak ismét birtokba. A polgármester arról is beszélt, a könyvtár és a kultúrház időszakosan zárva volt az elmúlt hónapokban, március 15-től viszont megszüntettek minden korlátozást.

Új tárlattal nyitottak

A siófoki Kálmán Imre Emlékház április 4-től újra bejelentkezés nélkül látogatható keddtől-péntekig és szombaton. A többi napon zárva tartanak. Egy új időszaki kiállítást is megnyitottak pénteken a múzeumban Ecset és véső címmel, amely a képzőművészeti gyűjtemény alkotásaiból állt össze.