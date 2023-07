Hajnali kaszálás, konyhakert-bemutató, szőlőhegyi túra, viseletbemutató és táncház is szerepelt a tábor programjában, amelyen 110 fiatal vett részt a nyolc­évestől a tizennyolc évesig.

– Egyesületünk korábban is szervezett már tábort, legutóbb Szamoskéren, ahol kifejezetten a tánctanuláson volt a hangsúly, de itt a Zselicben a térség adottságainak köszönhetően egy igazi élménytábort valósíthatunk meg, ahol a tánc mellett a fiataloknak lehetőségük van a falusi élettel és a térség népművészetével is megismerkedni – mondta el Asztalos Kis Zsuzsanna, a tábor egyik szervezője, az egyesület regionális elnöke.

– Két csoportban dolgozunk a fiatalokkal, a kisebbek sárközi táncokat tanulnak Nyemcsók Pál és Nyemcsókné Kárpáti Katalin szekszárdi oktatóktól, az ifjúsági korosztály pedig a sóvidéki táncok alapjait sajátíthatják el Fundák Kristóf és Fundák-Kaszai Lili táncpedagógusoktól napi négy órában – tette hozzá a szervező.

A határon túli fiatalok mellett többségében vidéki, tatai, szekszárdi, angyalföldi, és néhány helyi, zselici fiatal döngeti a padlót a kiállítótérben. A 12 éves Csizmadia Márk ötéves kora óta néptáncol, Ungvárról érkezett a táborba. – Sok új barátot szereztem itt, nagyon jól érzem magam, tetszett a gyógynövénytúra, és az akadályverseny a szőlőhegybe. Horváth Tibor, a Zselic táncegyüttes vezetője ottjártunkkor épp bürökdudát készített a gyerekekkel.

– Nagy dolog, hogy Magyarországon éppen Zselickisfaludot választotta az egyesület a tábor helyszínéül. Sok szép hely van az országban, de azt gondolom, hogy az itteni helyi adottságok rengeteg élményt tudnak adni a gyerekeknek. A paraszti kultúra értékeire irányítjuk a fiatalok figyelmét, például elvittük őket a szőlőhegybe, ahol a hébérezést is kipróbálhatták. Olyan értékeket próbálunk átadni itt a gyerekeknek, ami egy egész életen át elkíséri őket – tette hozzá a házigazda szervező.

Zóka Éva, a Zselic Alapfokú Művészeti Iskola néptáncpedagógusa a somogyi viseletekről tartott bemutatót a táborozóknak, Farkas Gergely a nemezelés, Kakas József a kosárfonás, Falusiné Terjék Éva a korongozás, Rostás Klára a bőrözés, Mátraházi Tibor az íjászkodás, Szukits Gyöngyi pedig a karádi hímzés rejtelmeibe avatta be a táborozókat.

A nyolcéves Sikentáncz Alíz Budapestről érkezett, az egyik legnagyobb élménye az volt, hogy felmászhatott a dombtetőre. A kaposvári Luthár Hanga számára a táncház volt a tábor csúcspontja, ahol a Somogy Zenekar húzta a talpalávalót. – Nagyon jó hangulat volt, az egész tábor együtt táncolt, késő éjszakáig itt lehettünk – mondta el a 12 éves Hanga, aki a Zselic AMI növendéke. A tábor langallósütéssel, és a tanult táncanyag bemutatásával zárult.