Santorini jellegzetes kék-fehér kupolás fehér házas látképét festik meg a táborozók egy hét alatt Gulyás Éva segítségével a festőtáborban. A tíz résztvevő lépésről lépésre keveri ki a szükséges színeket az akrilfestékből, majd kissé bátortalanul keni a vászonra.

– Az előző hetekben portrét rajzoltunk fotók alapján, a jobb agyféltekés rajzolás módszereivel, amelynek nem célja az egyéni stílus kialakítása, sokkal inkább a látvány utáni realisztikus rajzolás. Nem igényel különösebb tehetséget, elegendő, hogy valaki átlagos szem-kéz koordinációval rendelkezzen – mondta Gulyás Éva, a tábor vezetője. Egy év alatt sajátította el a rajzolás-festés technikáját a Valdor Art Alternatív Rajz- és Festőiskolában, majd hivatalos oktatóvá is vált.

– Elsősorban gyerekek képzésével foglalkozom, de folyamatosan tanulok, az élethosszig tartó tanulás híve vagyok, és szeretném majd felnőtteknek is átadni a tudásom – avatott be ambícióiba a táborvezető. Az idén első alkalommal szervezte meg a tábort. Mint mondta, hatalmas boldogságot okoz számára a gyermekek öröme, a sikerélmény, a csillogó szemeik, és az, hogy mire képesek a segítségével egy hét alatt. – Hihetetlen akaraterő van bennük, szívesen rajzolnak, de természetesen a lazításra is akad idő – tette hozzá.

A 10 éves Varga Viktória ikertestvérével érkezett a táborba kíváncsiságból, hogy milyen is lehet vászonra festeni. – Az első napokban néhány fontos gyakorlati ismeretet tanultunk a színekről. Aztán festettünk egy színkört a kék szín árnyalataiból, és gyakoroltuk az ecsetkezelést. Nekem az tetszik a táborban, hogy itt barátokat is szerezhetek, és fejlődhetek a festészetben – mondta el a 11 éves Virág Dorina.

Tüttő Dorothy elárulta, hogy augusztusban fel is fedezi majd a helyszínt, amit most megfest. – Sikerélményük van a gyerekeknek, és ez nagyon fontos. Természetesen a rajzolás mellett a játszóterezés is belefért, sőt együtt készítjük a tízórait – tette hozzá a szervező.