A 15-15 perces beszélgetések eredményképpen a rapid randi végére kialakult az a 10 kurátor-művész páros, akik ezt követően két hónapon keresztül dolgoztak közösen egy kiállítási koncepcióján. A párosok most mutatták be terveiket a kuratórium előtt, akik végül a Molnár Judit Lilla - Török Krisztián alkotta páros kiállításkoncepcióját találták a legkiemelkedőbbnek, így ők nyerték el az Alapítvány által biztosított másfél millió forintot tervük megvalósítására. A kiállításnak, mely a következő év során valósul meg, a The Space Galéria ad otthont.

A győztes pályamunkában az alkotó, Molnár Judit Lilla és kurátortársa, Török Krisztián egy indiai társasjáték által ihletett művészeti installáción keresztül kritikus szemlélettel közelített a társadalom és a psziché olyan aktuális kérdéseihez, mint a siker, az előrehaladás, a társadalmi mobilitás, a mentális egészség, a teljesítménykényszer vagy a kiégés. A Kígyók és Létrák címet viselő kiállításkoncepció egyéni és kollektív tapasztalatokra mutat rá, újraértelmezve az erények és bűnök fogalmát a pszichológiából átvett erősségek és gyengeségek kortárs fogalmain keresztül.

Az elismert szakemberekből álló zsűri tíz művész és kurátoraik kiállítási koncepcióit értékelte, mielőtt meghozták a döntésüket az idei győztesekről. A kuratórium értékelésében azt is kifejezte, hogy bár egyöntetűen döntött a győztes munkáról, mégsem volt könnyű a döntés, hisz nagyszerű munkákat, komoly tudással, szakmaisággal, szívvel és lélekkel készül koncepciókat mutattak be a párosok, így annak ellenére, hogy most egy fődíjat és egy különdíjat osztottak ki, remélik, hogy az együttműködések folytatódnak és az összes projekt meg tud valósulni.

A kuratórium tagjai – akik a pályázatok kiválasztásában és a kidolgozott koncepciók zsűrizésében részt vettek: Bérczi Linda kulturális menedzser, a The Space galéria tulajdonosa, az Együtt a Művészetért Egyesület elnöke; Nagyházi Lőrinc műkereskedő, a NaCo galéria vezetője; Vizi Katalin művészettörténész, a MODEM Modern és Kortárs Művészeti Központ ügyvezetője; Tűzkő Péter igazságügyi szakértő; Zsikla Mónika művészettörténész, a Q Contemporary művészeti vezetője.

„Az Esterházy Art Dating pályázat célja, hogy közelebb hozza egymáshoz az alkotókat és a kiállítások létrejöttét segítő kurátori szakma képviselőit. Idén változtattunk a kiíráson, kizárólag olyan művészek számára hirdettük meg a pályázatot, akik még nem

rendelkeznek galériás képviselettel, hogy olyan alkotók kapjanak bemutatkozási lehetőséget, akiknek erre kevesebb esélye van. Meggyőződésem, hogy a pályázatban tovább jutó húsz művész már azzal nyertes, hogy kapcsolatokra tesz szert a rapid-randi során. Több olyan esetről tudunk amikor a találkozásból hosszabb távú együttműködés alakult ki kurátor és művész között – így elmondhatjuk, hogy elértük a célunkat” – mondta Bérczi Linda az Art Dating koncepciójának megalkotója, az Együtt a Művészetért Egyesület elnöke.

„Bő két éve vetődött fel az együttműködés gondolata és egyértelmű volt, hogy egy ilyen, a kortárs alkotóművészeket támogató projekt mellé érdemes az Alapítványnak odaállnia, hisz ezt a szemléletet képviselte az Esterházy család hercegi ága is, majd négyszáz éven át, a különféle kulturális tevékenységek pártolása során” – tette hozzá Czigány Balázs, a projektek megvalósulását támogató Esterházy Magyarország Alapítvány képviseletében.

Az eredményhirdetés során egy különdíj is gazdára talált a Nagyházi Contemporary jóvoltából. Ezt Juhász Nóra és Vékony Délia párosa nyerte el Érzelmi Erőforrások Minisztériuma című pályamunkájával, melynek megvalósulását szintén támogatja az Alapítvány.