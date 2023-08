Állva tapsolt az ötszáz fős közönség a Roxínház legutóbbi bemutatóján Somogyváron. A Made in Hungária musicalt a társulat a somogyvári romoknál mutatta be, úgy mint 16 évvel ezelőtt, 2007-ben.

– Egy teljesen új változatot láthat a közönség a somogyvári romoknál, ami a Roxínház életében meghatározó helyszín. Gyakorlatilag főpróba nélkül ment le a bemutató, hisz a premier előtti nap esett, és a szélviharral is meg kellett küzdeni. Egy szabadtéri színpad mindig izgalmas kihívás az alkotóknak, több kreatív megoldás születik ezeken a helyeken, és így még inkább felejthetetlen színházi élményt nyújt. Ennek ellenére nagyon összeszedett volt a társulat – mondta el Pintér Kata rendező, majd hozzátette, hogy a kettős szereposztásban az egész Roxínház színpadra áll a darabban, amelyet Lugosi Györggyel közösen rendezett. – A darab örök érvényű, hiszen a dalokat a mai fiatalok is ugyanúgy fújják, ahogy a szüleik, nagyszüleik. Felnőtt egy új generáció, amelyik már csak hallomásból tudja, milyen is volt a 60-as évek Magyarországon, de mégis, ha bulizni kezdenek, akkor az első dal legtöbbször a Csavard fel a szőnyeget című sláger.

A retró életérzést vittük színpadra, a 60-as évek szürkeségét, amit a rock and roll ellensúlyoz, tele humorral, romantikával és izgalommal. Fenyő Miklós és Tasnádi István darabja egy fiatal zenekar kalandjait meséli el, akik az amerikai álom után vágyakozva próbálnak kitörni a szocialista valóságból – folytatta Pintér Kata, aki beszámolt arról is, hogy mozgalmasan telnek a társulat napjai a nyáron. – Emberfeletti erővel dolgoztunk a nyáron, az Anconai szerelmesekkel a Kultkikötő balatoni helyszínein, Alsóörsön és Balatonszárszón is jártunk, valamint nagy sikerrel ment a Süsü is, de lesz előadás Szilvásszentmártonban is, ahol az Indul a bakterházat láthatja a közönség.

– Egy előadásunk sem maradt el, és a színházi előadások mellett a zenés táncos összeállításainkkal is sokat utaztunk. Augusztus 20-tól két hét szünetet tartunk, de készülünk az új bemutatóra, az Ágacskára, és várjuk a Tanodába jelentkezőket is.