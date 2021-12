A somogyiak idény közben edzőt váltottak, a gyenge szezonkezdet miatt ugyanis megköszönték a spanyol Mariano Ortega munkáját, s a helyére – határozatlan ideig – megbízott vezetőedzőként Baranyai Norbert került, akinek a munkáját Szabó Imre, Pavlovics Darko és Házi Bence segíti. A trénerrel a CSKK hivatalos honlapján készítettek egy évértékelőt.

Baranyai Norberttel erőn felül, remekül kezdte az ifjúsági csapat az idényt, így nem volt könnyű a váltás.

– Egy hosszú folyamatot kellett megszakítani és mögöttem hagyni, ráadásul a gyerekeket nagyon megszerettem, hiszen több mint két éve dolgoztam velük – fogalmazott a megbízott edző a cskk.hu-n. – Az idén ráadásul ki is jött a közös munka eredménye, hiszen az őszi szezonban szépen szerepelt a gárda. Nagy dilemma volt, mi ilyenkor a jó megoldás, így természetesen a felkérés után nekem is át kellett gondolnom, mi a jó nekem. Végül arra az elhatározásra jutottam, nem minden edzőnek adatik meg az, hogy kipróbálhassa magát a legmagasabb szinten és emiatt is döntöttem amellett, hogy ezt a próbaidőszakot meglépem.

Első körben abban maradt a vezetőség és Baranyai Norbert, hogy megnézik, miként szerepel a gárda december végéig, azaz az esztendő utolsó öt fordulójában. S majd utána eldöntik, hogyan tovább.

– Az első három találkozó egyaránt kőkemény összecsapás volt, de a Ferencváros elleni találkozótól úgy gondolom, hogy már látszódott az, hogy egy ideje együtt dolgozunk – tette hozzá a tréner. – Talán elmondható, hogy felszálló ágba kerültünk az esztendő végére, ami, bízom benne, folytatódni is fog.

Több mint egy évtizede stabil elsőosztályú csapat a Csurgói KK, jelenleg pedig a tabella alsó, veszélyzónájában van.

– Ez rossz érzés, hiszen ismerem a klub a történetét – hangsúlyozta Baranyi Norbert. – Itt nevelkedtem Csurgón, végigkísértem a szezonokat már az NB II.-től kezdődően és tudom azt is, mennyire elszánt és motivált a vezetőség az eredmények tekintetében. Ezért is rossz volt megélni, hogy nem úgy jöttek az eredmények, ahogy azt elterveztük a nyár elején, de sajnos ilyen a sport. Nyilván mindenki tudja, hogy az a keret, amit összeraktunk év elején, nem azt tudta, amit az ősszel produkált. De bízom benne, hogy tavasszal azt a Csurgót fogjuk látni, amelyiket már a nyáron is akartunk.

A megbízott edző kiemelte: az összefogásban hisz. – Látszódott az utolsó mérkőzéseken, ha együtt, egy célért dolgozunk és mindenki hozzá rakja a maga kis részét, akkor sikeresek tudunk lenni – húzta alá. – Ha azonban, valamilyen oknál fogva, megbomlik ez a közeg és rossz irányba sodródunk, akkor sajnos megint jöhet a negatív hullám.

Adódik a kérdés, mindezek tükrében, hová várja a csapatot a november elején kinevezett edző?

– Ebben a szezonban olyan eredmények is születtek, melyek nem igazolták feltétlenül a papírformát, éppen ezért egyik csapat sem lógott meg úgy igazán – felelte. – A szezon elején a 3–6. helyek valamelyikét tűzte ki célul a vezetőség a csapat elé, szerintem még mindig van esélyünk arra, hogy ezt teljesítsük. Kétségtelenül nehezebb a helyzetünk, mint nyáron volt, amikor a megfogalmaztuk a célokat, de ha jól hajrázunk és tudunk bravúrpontokat szerezni, akkor még elérhető akár az első hat hely valamelyike.