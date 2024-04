Nem volt könnyű helyzetben a népligeti klub, harmincötödik tétmeccsüket játszották Bogláron, míg a házigazdák a huszonhatodikat, az előbbieknek ezúttal a görög Olympiacos SFP elleni Európa-Kupa elődöntő két meccse között kellett pályára lépniük, ráadásul sok volt a hiányzójuk, hisz nem volt Lékai, Prainer, Ónodi-Jánoskuti és Csörgő. A sorozatterhelés és a hiányos összeállítás azonban semmit nem von le az akadémisták érdemeiből, akik a beálló Karai nélkül is remek teljesítményt nyújtottak, rászolgáltak az egy pontra, ami akár kettő is lehetett volna, hisz a vendégek végig csak futottak az eredmény után. A lefújás előtt három perccel is kettővel mentek (30–28), ekkor Füzi szépítése után (30–29) Sztraka ellen fújtak a játékvezetők technikai hibát, majd megint Füzi villant, akinek kiharcolt büntetőjét Nagy értékesítette (30–30). Ötvenhét másodperc volt vissza, amikor Sótonyi László időt kért, ez jól is sikerült, hisz Kovács előtt ott volt a lehetőség, ám Győri megfogta a lövését. Hatalmas esélyhez jutott ezzel az eddig egy pillanatig sem vezető Ferencváros, Pásztor edző időkérése után még hátralévő huszonöt másodpercben azonban még lövésig sem jutottak. Erről Pásztor István szerint nem csak ők tehettek, így a lefújás után kissé elszabadultak az indulatok. Ez annak a számlájára is írható, hogy nagy volt a teher mindkét klubon, fontos hatvan perc volt, hisz az FTC a bajnoki bronzért áll harcban, míg a bogláriak a bennmaradásért és ezzel a döntetlennel az utóbbiak kerültek közel a céljukhoz, míg előbbiek távolabb kerültek attól.

Fotó: Németh Levente



Remek első félidőt produkáltak Sótonyi László fiataljai, amit tizennyolc találattal zártak. Ez volt huszonharmadik bajnokijuk, de ennél eredményesebb első félidejük csak a Telekom Veszprém elleni hazai találkozón volt, amit hússzal zártak. Akkor viszont háromgólos hátrányban voltak a szünetben, ugyanakkor most dobott tizennyolccal háromgólos előnyben. Hatalmasat fordult a világ az akadémistákkal a legutóbbi, dabasi vendégjátékuk alkalmával húsz találatra voltak képesek.

Fotó: Németh Levente

Krakovszki négyszer, ebből kétszer büntetőből talált be, Kovács és Sztraka pedig három-három alkalommal akcióból, az előbbi egy, utóbbi két büntetőt is kiharcolt. A háromgólos előnyben hatalmas szerepe volt Deményinek, aki tíz védést mutatott be a nyitó játékrészben, amit negyvenkét százalékon zárt.

A fordulás után két gyors gólnak köszönhetően öttel is vezettek a házigazdák (20–15), amikor jött egy kisebb hullámvölgy, nyolc percig nem találtak be, a csendet Kovács törte meg, amivel kettővel vezettek (21–19). Az 50. percben érte utol a Fradi a bogláriakat (26–26), ám a vezetést nem tudták átvenni, csak üldözték ellenfelüket a lefújásig. Hogy így alakult az nem Nagyon múlt, aki nyolcszor talált be, kilenc kísérletből a fordulás után, neki köszönhetik a pontszerzést, illetve Füzinek, aki az utolsó tizennyolc percben háromszor is betalált és hetest harcolt ki. A hazai oldalon Kovács volt támadásban a legjobb, háromszor volt eredményes, nagy kár, hogy balatoniak utolsó támadását, negyven másodperccel a játékidő lejárta előtt nem sikerült jól befejeznie, a meccs hőse lehetett volna. Deményi nem tudta megismételni szünet előtti teljesítményét, hat védés volt, tizenkilenc lövésből, ám ez is megsüvegelendő. A hatvan percet végül tizenhat hárítással zárta, ami az idei legjobbja, ennyi védésre a harmadik fordulóban volt példa tőle utoljára, a Balatonfüredi KSE ellen, hazai pályán.

K&H férfi kézilabda liga – 26. forduló

HSA NEKA – FTC-Green Collect 30–30 (18–15)

Balatonboglár, NEKA Csarnok, 400 néző. Vezette: Altmár Kristóf, Horváth Márton.

HSA NEKA: Deményi – Krakovszki Zs. 6 (5), Dely 4, Sztraka 5, Gál 2, Ludmán 3, Molnár R. 2. Csere: Mikler K. (kapus), Tóth L. 1, Kovács T. 6, Tárnoki 1, Szücs B., Zakor. Vezetőedző: Sótonyi László.

FTC-Green Collect: Borbély – Bujdosó 2, Balogh Zs. 1, Bognár A. 2, Pordán, Nagy B. 14 (5), Kovacsics 5. Csere: Győri K. (kapus), J. Mikita, Füzi 4, Debreczeni 1, Imre B. 1, Szepesi. Vezetőedző: Pásztor István.

Hétméteresek: 6/5 (4/3), illetve 5/5 (2/2).

Kiállítások: 2 perc (–), illetve 6 perc (2 perc).

MESTERMÉRLEG

Sótonyi László: – Múlt pénteken Dabason talán öt, most pedig talán egy perc hiányzott a végén a győzelemhez. Mindenki nagyon akarta ezt a mérkőzést, melyet egy nagyon jó csapat ellen sikerült szinte végig kézben tartani. A megszerzett egy pont számunkra bravúr, nagyon sokat ér.

Pásztor István: – Gratulálok a hazaiaknak a döntetlenhez. Nem vagyok köteles bármit is mondani a sajtótájékoztatón sem, így nem szeretnék többet nyilatkozni erről a mérkőzésről.