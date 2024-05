Három olimpikon volt a Balatonlelle Városért Közhasznú Egyesület legutóbbi beszélgetés-sorozatának vendége a helyi művelődési házban. A sportolók a célok fontosságáról, küzdelemről és kitartásról is beszéltek.

Vári Edit gátfutó 2008 óta él Balatonlellén, férjével itt alapított családot. A helyi általános iskolában testnevelést tanít, de segíti a balatonboglári Nemzeti Kézilabda Akadémia diákjainak felkészítését is. A lellei közéleti kávéház legutóbbi eseményén azt mondta: fontos, hogy a fiatal sportolóknak legyenek álmaik, céljaik, amikért küzdeni tudnak. – 2000-ben Sydney-ben még az ausztrál női vízilabda-válogatottal dolgoztam, mint masszőr, de nem mondtam le az álmaimról. 2004-ben az olimpiai szinttől egy tizeddel maradtam le, viszont 2008-ban már ott lehettem a tokiói ötkarikás játékokon – mesélte Vári Edit.

Ungvári Miklós legnagyobb sikerét 2012-ben Londonban érte el. A cselgáncsozó ezüstéremmel tért haza az olimpiáról. – A sport alázatra, küzdeni akarásra nevelt, de megtanított arra is, hogy miként tudjam kezelni a lemondásokat – mondta.

Kütyüktől, mobiltelefonoktól mentes, ám élményekkel teli tábort szervez a Balaton északi partján Kucsera Gábor. A 2008-as pekingi olimpián kajak kettes 500 és 1000 méteren két negyedik helyet szerzett sportoló szeretné megmutatni a gyerekeknek, hogy milyen izgalmas és emlékezetes tud lenni egy nyári program. – Az internet világából szeretném kivonni a résztvevőket, bebizonyítani nekik, hogy igazi közösségben milyen jó eltölteni az időt, és a virtuális tér helyett a valóságban lehet igazi barátokra lelni – tette hozzá Kucsera Gábor.



Fotó: Sz. G.